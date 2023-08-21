عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد المرحلة الأولى من حياة كريمة بمجلس قروي قمبش

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

تفقد"اليوم" الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف ،عدداً من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بمركز ببا ، وفي إطار البرنامج الميداني لمتابعة موقف تسليم المشروعات المنتهي تنفيذها ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية،وذلك بحضور الأستاذ مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

حيث تفقد نائب المحافظ مجمع الخدمات بقمبش، والذي تم إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بالقرى الأم ، ليقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع" بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على أهالي المجلس القروي،بجانب متابعة سيرالعمل في  المجمع الزراعي بالقرية ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى،وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية قمبش وتوابعها.

كما تضمنت الزيارة متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاعات الصحة والتضامن والحماية المدنية ، حيث تفقد نائب المحافظ وحدة الإطفاء التي يتم تنفيذها ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية ، ووحدة تنمية الأسرة لتقديم الخدمات الاجتماعية والضمانية،بجانب تفقد الوحدة الصحية التي يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي وتعزيزمنظومة الخدمات الطبية والعلاجية.

thumbnail (99)
thumbnail (99)
thumbnail - 2023-08-21T172747.058
thumbnail - 2023-08-21T172747.058
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نائب محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد تنفيذ خطة الرصف ورفع كفاءة المحاور المرورية

إصابة فلاح و2 من أبنائه في حادث ببني سويف

  رئيس جامعة بني سويف يعلن مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2023_2024

بالأسماء.. إصابة 5 في انقلاب توكتوك ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف يفتتح أعمال المرحلة الأولي لتطوير مركز المؤتمرات

محافظ بني سويف يكرم الفائز بالميدالية الفضية في بطولة العالم البارالمبية

محافظ بني سويف يتابع مستجدات مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور

محافظ بني سويف يتابع امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2022/2023

ترشيحاتنا

ننشر بنود ضوابط موسم العمرة 1445 هـ .. مستند

نمو الناتج المحلي "صفر".. اقتصاد ألمانيا يتعرض لكارثة خلال الربع الثالث

وزير الطيران يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023.. برقم الجلوس

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن أشهر مطاعم الأكل الجاهز

السويد.. "حارق القرآن الكريم" يتعرض للضرب في ضواحي ستوكهولم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهورا بطريقة غير متوقعة

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

"عمار يا سعودية"|محمد الحلو في مرمى النقد بسبب تغيير كلمات أشهر أغانيه

رفع القيد وتحرير الأرصدة.. تحديات تواجه الزمالك بعد تعيين لجنة مؤقتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ