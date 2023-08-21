نائب محافظ بني سويف يتفقد المرحلة الأولى من حياة كريمة بمجلس قروي قمبش

تفقد"اليوم" الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف ،عدداً من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بمركز ببا ، وفي إطار البرنامج الميداني لمتابعة موقف تسليم المشروعات المنتهي تنفيذها ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية،وذلك بحضور الأستاذ مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

حيث تفقد نائب المحافظ مجمع الخدمات بقمبش، والذي تم إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بالقرى الأم ، ليقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع" بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على أهالي المجلس القروي،بجانب متابعة سيرالعمل في المجمع الزراعي بالقرية ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى،وذلك للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية قمبش وتوابعها.

كما تضمنت الزيارة متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاعات الصحة والتضامن والحماية المدنية ، حيث تفقد نائب المحافظ وحدة الإطفاء التي يتم تنفيذها ضمن مشروعات وزارة التنمية المحلية ، ووحدة تنمية الأسرة لتقديم الخدمات الاجتماعية والضمانية،بجانب تفقد الوحدة الصحية التي يتم إنشاؤها "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي وتعزيزمنظومة الخدمات الطبية والعلاجية.

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