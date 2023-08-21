شهادة معتمدة دوليا.. تفاصيل ومميزات مدارس "ابدأ للتكنولوجيا"

قال المهندس نادر أحمد نادر، مدير إدارة التدريب للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إنه تم البدء في العمل على كيانات قادرة على إعداد خريج فني مثقف محترف تواكب سوق العمل المحلي والدولي خلال السنوات المقبلة، وكل ذلك وفقا لمعايير دولية، ويتم العمل على تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات تطوير مصرية معتمدة دوليا.

تفاصيل مدارس ابدأ الجديدة للذكاء الاصطناعي وصيانة السفن

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه تم إطلاق نموذج مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في التخصصات التي تهم الدولة كمرحلة أولى، والنموذج يستهدف عددا من المدارس، تبدأ من العلوم التقنية، يوجد تخصص بالذكاء الاصطناعي، والذي له مراحل وتدريجات لكي يتم الوصول إليه، بداية من الإحصاء وتحليل البيانات، والبرمجة، والروبوتات وإنترنت الأشياء لكي يتم الوصول لمرحلة الذكاء الاصطناعي.

وتابع أن المدرسة الثانية هي مدرسة ابدأ للعلوم التقنية في دمياط بتخصصات لوجيستك وإصلاح وصيانة السفن، وتلك المدارس سيتم تطويرها بطريقة كبيرة من حيث البنية التحتية والمناهج وتدريب المدربين والمهندسين، وسيكون بها مركز تسويق وتوظيف لدراسة احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل للخريجين ومتابعة الخريجين بعد تخرجهم.

وأكد أن المتفوقين في تلك المدارس سيتم إجراء اختبار دولي لهم، حتى تكون شهادتهم هي شهادة تعليم دولية يستطيع العمل بها في أي مكان في العالم.

وأشار إلى أن مدرسة الذكاء الاصطناعي موجودة مع شركات مصرية معتمدة دوليا والتي تحصل على المناهج الخاصة بالذكاء الاصطناعي من أقوى مؤسسة تعليم فني موجودة في فنلندا، إذ أن مصر تواكب المناهج الدولية بأحداث التطورات، وأحدث التقنيات، مؤكدا أن الخطة هي توفير فرص عمل للخريجين، ولكن من المتوقع أن الطلبة لن تنتظر توفير الدولة فرص لهم، خاصة أن هذا المجال مطلوب محليا ودوليا بشكل كبير.

وأوضح أن تلك المدارس لطلبة الثانوي بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية يقدمون فيها بالتخصصات المذكورة بالأعلى، موضحا أن الحد الأدنى للقبول بـ 210 درجات في الشهادة الإعدادية، إضافة إلى اختبار للطالب المتقدم للدخول في المدرسة.