عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس جنوب إفريقيا: لن ننجر إلى منافسة بين القوى العالمية

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الإثنين، إن جوهانسبورج لن تنجر إلى منافسة بين القوى العالمية، وجاء قبل يوم من انعقاد قمة البريكس التي المقرر عقدها في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس الجاري.

وأضاف رامافوزا إن جنوب إفريقيا ملتزم سياسة عدم الانحياز، لافتا إلى أننا قاومنا الضغوط الهادفة إلى جعلنا ننحاز إلى أي من القوى العالمية أو إلى أي من كتل الدول المؤثرة.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس جنوب إفريقيا، أن مجموعة البريكس ستدرس طلبات الدول بالحصول على عضوية المجموعة خلال القمة المقبلة.

وقال رامافوزا: "تمتلك بلدان بريكس بشكل جماعي القدرة على تشكيل الديناميكيات العالمية وإحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية"، وأضاف، "يتزامن انعقاد قمة بريكس مع تحديات عالمية ستحدد مسار الأحداث الدولية لسنوات قادمة".

كما أكد رامافوزا على أن "مجموعة بريكس تؤدي دورا مهما في العالم نظرا لقوتها الاقتصادية وتأثيرها السياسي وتعاونها التنموي".

وقال رامافوزا، أيضا "ستناقش قمة بريكس الخامسة عشرة عددا من القضايا بما في ذلك القضية المهمة المتمثلة في التوسيع المحتمل لعضوية البريكس"، مضيفا أنه تقدمت أكثر من 20 دولة رسميا للانضمام إلى مجموعة البريكس وأعربت عدة دول أخرى عن رغبتها في أن تصبح جزءا من عائلة البريكس.

رسالة عاجلة من الرئيس الصيني إلى جنوب إفريقيا قبل انعقاد قمة البريكس

قبل يوم من انطلاق القمة.. ماذا لو انضمت السعودية إلى مجموعة البريكس؟

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا جوهانسبورج قمة البريكس البريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

موضوعات متعلقة

رسالة عاجلة من الرئيس الصيني إلى جنوب إفريقيا قبل انعقاد قمة البريكس

قبل يوم من انطلاق القمة.. ماذا لو انضمت السعودية إلى مجموعة البريكس؟

خبير اقتصادي يكشف أسباب بحث العديد من الدول الانضمام لمجموعة البريكس

قبل يوم من انطلاق قمة المجموعة.. البريكس تسعى لتحقيق توازن بالعلاقات الدولية

الإحصاء : 5.3 % ارتفاعاً في صادرات مصر لدول البريكس خلال 2022

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على طلبات الانضمام لمجموعة البريكس

ترشيحاتنا

الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي الأوضاع في فلسطين وليبيا والسودان

الإطاحة بـ زيلينسكي.. تحذير أمريكي للرئيس الأوكراني بشأن التفاوض مع روسيا

مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر بالدقهلية

رئيس جنوب إفريقيا: لن ننجر إلى منافسة بين القوى العالمية

روسيا تعلم تلاميذ المدارس الثانوية كيفية تشغيل ومواجهة الطائرات المسيرة العسكرية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

"عمار يا سعودية"|محمد الحلو في مرمى النقد بسبب تغيير كلمات أشهر أغانيه

رفع القيد وتحرير الأرصدة.. تحديات تواجه الزمالك بعد تعيين لجنة مؤقتة

تفاصيل حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ في قضية الموظفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ