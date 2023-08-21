رئيس جنوب إفريقيا: لن ننجر إلى منافسة بين القوى العالمية

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الإثنين، إن جوهانسبورج لن تنجر إلى منافسة بين القوى العالمية، وجاء قبل يوم من انعقاد قمة البريكس التي المقرر عقدها في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس الجاري.

وأضاف رامافوزا إن جنوب إفريقيا ملتزم سياسة عدم الانحياز، لافتا إلى أننا قاومنا الضغوط الهادفة إلى جعلنا ننحاز إلى أي من القوى العالمية أو إلى أي من كتل الدول المؤثرة.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس جنوب إفريقيا، أن مجموعة البريكس ستدرس طلبات الدول بالحصول على عضوية المجموعة خلال القمة المقبلة.

وقال رامافوزا: "تمتلك بلدان بريكس بشكل جماعي القدرة على تشكيل الديناميكيات العالمية وإحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية"، وأضاف، "يتزامن انعقاد قمة بريكس مع تحديات عالمية ستحدد مسار الأحداث الدولية لسنوات قادمة".

كما أكد رامافوزا على أن "مجموعة بريكس تؤدي دورا مهما في العالم نظرا لقوتها الاقتصادية وتأثيرها السياسي وتعاونها التنموي".

وقال رامافوزا، أيضا "ستناقش قمة بريكس الخامسة عشرة عددا من القضايا بما في ذلك القضية المهمة المتمثلة في التوسيع المحتمل لعضوية البريكس"، مضيفا أنه تقدمت أكثر من 20 دولة رسميا للانضمام إلى مجموعة البريكس وأعربت عدة دول أخرى عن رغبتها في أن تصبح جزءا من عائلة البريكس.