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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرياض تعلن رئيس وفد قادة أعمال السعودية في مجموعة العشرين

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

أعلنت الرياض اليوم الاثنين عن رئيس وفد قادة أعمال السعودية في مجموعة العشرين المزمع انطلاقها في شهر أغسطس الجاري وتستضيفها الهند.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" سيقود وفد قادة أعمال السعودية أثناء القمة القادمة مجموعة دول العشرين، التي ستعقد في العاصمة الهندية نيودلهي في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس 2023.

ومن المنتظر أن يجري وفد المملكة لقاءات مع نظرائهم من قطاع الأعمال في مجموعة العشرين من الاقتصادات الرائدة في العالم، وستعمل المجموعة معا على مواءمة متطلبات قطاع الأعمال الخاص في السعودية، وإبراز أولويات الأعمال من خلال مجموعة المشاركة المنبثقة عن مجموعة الأعمال لدول العشرين.

السعودية مجموعة العشرين قادة أعمال السعودية العشرين

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