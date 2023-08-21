عرض خاص لفيلم "سينما باراديزو الجديدة" ضمن برنامج شهر أغسطس بسينما زاوية

أقيم، مساء اليوم الاثنين، عرض خاص في سينما زاوية بوسط القاهرة لفيلم بعنوان "سينما باراديزو الجديدة"، وهو فيلم إيطالي تم إنتاجه عام 1988، قام بكتابته وإخراجه الفنان جوزيبي تورناتوي، وتم توزيعه عالميًا باسم سينما بارديزو، في كل من المملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا وأمريكا، وعرض الفيلم الأصلي بإيطاليا كاملاً لمدة 155 دقيقة، لكن تم اختصاره في العرض الدولي إلى 123 دقيقة.



وموسيقي الفيلم من تأليف إنيو موريكونى، أندريا موريكونى، وتم ترشيح الفيلم لجائزة البافتا لأفضل فيلم موسيقى، وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية، وحصل على عدد من الجوائز منها جائزة البافتا لأفضل فيلم موسيقى، جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية.

وتم التصوير الفيلم في باليرمو بصقلية، ويأتي عرض الفيلم في إطار برنامج زاوية لشهر أغسطس الحالي بعنوان "أفلام عن أفلام" لعمالقة صناعة السينما من المخرجين والفنانين العالميين من أمثال جودار، فيليني، يوسف شاهين، فوس، تورناتورى.

كانت زاوية قد أعلنت أن الأفلام فى رحلة برنامج "أفلام عن الأفلام" تنناول مجموعة كبيرة من أعمال هؤلاء العظماء وكيفية سردهم حكايات عن صناعة أفلام هم أنفسهم جزء لا يتجزأ منها، وعرض أفلام تروي قصصًا متنوعة ما بين صانعي أفلام مروا بأزمات إبداعية، ومنتجين يتعارضون مع رؤية المخرج الفنية، وقصص تجمع بين صداقات أدت إلى حب السينما، وأعباء جسدية وعقلية لمخرجين متطلبين، وروايات تأملية في ذكريات الطفولة والحياة المهنية لمشاهدة مجموعة من الأفلام تلتقط جمال وتعقيدات عملية صنع الأفلام حتى تصلنا إلى الشاشة الكبيرة.

يذكر أن "سينما زاوية" هي مشروع ثقافي سينمائي "المشروع البديل" ولها قاعة سينما بوسط القاهرة، وتعتبر زاوية متخصصة في عرض أفلام السينما البديلة، التي تساهم في نشر الثقافة السينمائية بمصر وهي تعتبر أحد المشروعات طويلة الأمد والأكثر شعبية في القاهرة، وتهدف إلى عرض الأفلام الفنية والمتنوعة وتعتبر امتدادًا لفكرة "السينما المختلفة"، وقد انطلقت زاوية عام 2014 بمبادرة من عدد من المهتمين بصناعة السينما في مصر، والتي تعتبر متنفسًا لأصحاب السينما المستقلة.