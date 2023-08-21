عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عرض خاص لفيلم "سينما باراديزو الجديدة" ضمن برنامج شهر أغسطس بسينما زاوية

صدى البلد

أقيم، مساء اليوم الاثنين، عرض خاص في سينما زاوية بوسط القاهرة لفيلم بعنوان "سينما باراديزو الجديدة"، وهو فيلم إيطالي تم إنتاجه عام 1988، قام بكتابته وإخراجه الفنان جوزيبي تورناتوي، وتم توزيعه عالميًا باسم سينما بارديزو، في كل من المملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا وأمريكا، وعرض الفيلم الأصلي بإيطاليا كاملاً لمدة 155 دقيقة، لكن تم اختصاره في العرض الدولي إلى 123 دقيقة.
 

وموسيقي الفيلم من تأليف إنيو موريكونى، أندريا موريكونى، وتم ترشيح الفيلم لجائزة البافتا لأفضل فيلم موسيقى، وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية، وحصل على عدد من الجوائز منها جائزة البافتا لأفضل فيلم موسيقى، جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية.

وتم التصوير الفيلم في باليرمو بصقلية، ويأتي عرض الفيلم في إطار برنامج زاوية لشهر أغسطس الحالي بعنوان "أفلام عن أفلام" لعمالقة صناعة السينما من المخرجين والفنانين العالميين من أمثال جودار، فيليني، يوسف شاهين، فوس، تورناتورى.

كانت زاوية قد أعلنت أن الأفلام فى رحلة برنامج "أفلام عن الأفلام" تنناول مجموعة كبيرة من أعمال هؤلاء العظماء وكيفية سردهم حكايات عن صناعة أفلام هم أنفسهم جزء لا يتجزأ منها، وعرض أفلام تروي قصصًا متنوعة ما بين صانعي أفلام مروا بأزمات إبداعية، ومنتجين يتعارضون مع رؤية المخرج الفنية، وقصص تجمع بين صداقات أدت إلى حب السينما، وأعباء جسدية وعقلية لمخرجين متطلبين، وروايات تأملية في ذكريات الطفولة والحياة المهنية لمشاهدة مجموعة من الأفلام تلتقط جمال وتعقيدات عملية صنع الأفلام حتى تصلنا إلى الشاشة الكبيرة. 

يذكر أن "سينما زاوية" هي مشروع ثقافي سينمائي "المشروع البديل" ولها قاعة سينما بوسط القاهرة، وتعتبر زاوية متخصصة في عرض أفلام السينما البديلة، التي تساهم في نشر الثقافة السينمائية بمصر وهي تعتبر أحد المشروعات طويلة الأمد والأكثر شعبية في القاهرة، وتهدف إلى عرض الأفلام الفنية والمتنوعة وتعتبر امتدادًا لفكرة "السينما المختلفة"، وقد انطلقت زاوية عام 2014 بمبادرة من عدد من المهتمين بصناعة السينما في مصر، والتي تعتبر متنفسًا لأصحاب السينما المستقلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

صفقة من العيار الثقيل.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ ..تفاصيل

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

ترشيحاتنا

لتجنب تكرار الكارثة.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو

معهد فنى صحى 80.4% الذكاء الاصطناعى 81.6% التجارة65 %.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ ..تفاصيل

وزير الري: نعمل على تطوير منظومة توزيع المياه في مصر

هيغني زي محمد رمضان.. غضب أسرة عبد الحليم حافظ بسبب هذه التصريحات

شاهد ما فعله الطقس البارد بحرائق غابات كندا المروعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ