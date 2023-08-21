وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الوادى الجديد الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع المصالح الحكومية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الاثنين مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة .

في بداية الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري انشاؤه بمدينة الخارجة بتكلفة تصل إلى حوالي مليار جنيه ، والذي سيضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية للتيسير والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات.

وجه اللواء هشام آمنة بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المقار الخاصة بالمديريات الخدمية الموجودة في المبني وتجهيزها بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات لمواطني الوادي الجديد بشكل أسرع وأفضل وبصورة حضارية بما يحقق رضاهم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

أشار محافظ الوادي الجديدة إلي أنه تم تسليم المرحلة الأولى من المديريات الخدمية المنتقلة للمبني والتي تضم ( الشباب والرياضة - الإسكان - التموين - الطب البيطري - الصحة - الزراعة)، وبدء تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية بمبنى المديريات، وإجراء التجارب النهائية لتشغيل المرافق؛ استعدادًا للانتقال الفعلي خلال الفترة القليلة المقبلة.