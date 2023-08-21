محافظ بني سويف يلتقي شباب مبادرتي تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري

التقى اليوم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، شباب تأهيل وتمكين والمجلس الاستشاري (المتطوعين) ضمن مبادرة بني سويف بشبابها، لمتابعة إنجازات ورؤى المبادرة خلال الفترة الماضية، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ.

استعرض المحافظ عدد من الجهود و الإنجازات التي نفذها شباب المبادرة من مباردتي تأهيل وتمكين أو المجلس الاستشاري، والتي تضمنت نماذج الفاعليات والأنشطة والملفات النوعية بكافة قرى ومراكز المحافظة كعمل تطوعي، بجانب رصد المشكلات ومتطلبات القرى والمساهمة في حلها بالتنسيق وتحت إشراف رؤساء القرى والوحدات المحلية، بجانب مشاركات متطوعي الوحدة الاقتصادية، والتي جاءت ضمن استراتيجية المحافظة لتمكين شباب بني سويف في مختلف المجالات، من خلال العمل التطوعي.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على أهمية دور الشباب، الذي يقع على عاتقه أن يكونوا دائما سواعد بناء، يشارك في النهوض بوطنه، وحائط صد أمام المحبطات أو العراقيل التي تقف حاجزا دون تحقيق الآمال والطموح ، مشيراً إلى أن المحافظة قد أتاحت لهم الفرصة للمشاركة الفعالة من خلال تدريبهم وتأهيلهم عبر وسائل وبرامج متعددة، ومن ثم المشاركة الجادة في إحداث تنمية شاملة تعود بالنفع على كامل المحافظة.

استمع المحافظ إلى تساؤلات الشباب وأجاب على استفساراتهم، وطرق تذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف أمامهم، موجها معاون المحافظ بعمل لقاءات بصفة دورية للإجابة على تساؤلات واستفساراتهم، وتذليل ما قد يواجهون من صعوبات، كما ناقش مع الشباب عدد من متطلبات القرى، واقتراحاتهم نحو حلولها وتلبيتها، مؤكدا على ضرورة أن تكون الحلول والاقتراحات لابد أن تكون قابلة للتنفيذ وتتوافق مع الأوضاع الحالية، وفي الأطر القانونية

حضر اللقاء كل من: الدكتور شريف حنفى القائم بعمل أمين عام المجلس الاستشاري ، الأستاذ أحمد سعد الأمين المساعد للمجلس ، الأستاذة آية اللبان أمين المساعد لتأهيل وتمكين ، وفريق العمل المشرف على تسهيل أعمال المبادرة ( أ. أشرف الزناتي ، م. مها فرج ، م. لمياء جبر ، م. محمد بشير ، م. أحمد الزناتي ، أ.محمد محمود، أ.مروة هارون ،م آلاء عادل ) ، وأعضاء المجلس الاستشاري ومبادرة تأهيل تمكين.