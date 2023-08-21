عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. الكشف وتوفير العلاج لـ 1500 حالة بقافلة طبية بقرية شنرا

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده "د. محمد يوسف وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي"السبت والأحد  19، 20 أغسطس الجاري" بقرية شنرا/ الفشن،مكونة من 8عيادات في7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة  ،النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1507 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 35 ،معمل طفيليات 41،حالات الأشعة 14، استصدار 11 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 70 حالة، تحويل حالة واحدة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

محافظ بني سويف يتفقد تنفيذ خطة الرصف ورفع كفاءة المحاور المرورية

  رئيس جامعة بني سويف يعلن مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2023_2024

كما تضمنت فعاليات القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 101 مواطنا.

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف رئيس جامعه بني سويف غنيم محافظ بنى سويف قوافل الطبية محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ بني سويف يتفقد المرحلة الأولى من حياة كريمة بمجلس قروي قمبش

بني سويف .. استعدادات لتنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية

محافظ بني سويف يتفقد تنفيذ خطة الرصف ورفع كفاءة المحاور المرورية

إصابة فلاح و2 من أبنائه في حادث ببني سويف

  رئيس جامعة بني سويف يعلن مواعيد الكشف الطبي للطلبة المستجدين للعام الدراسي 2023_2024

بالأسماء.. إصابة 5 في انقلاب توكتوك ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف يفتتح أعمال المرحلة الأولي لتطوير مركز المؤتمرات

محافظ بني سويف يكرم الفائز بالميدالية الفضية في بطولة العالم البارالمبية

ترشيحاتنا

كيف تستعد الإمارات للعام الدراسي الجديد 2023-2024 ؟

إيران تعلق علي استعداد الدول الإسلامية لفرض حظر على البضائع السويدية والدنماركية

ننشر بنود ضوابط موسم العمرة 1445 هـ .. مستند

نمو الناتج المحلي "صفر".. اقتصاد ألمانيا يتعرض لكارثة خلال الربع الثالث

وزير الطيران يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023.. برقم الجلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهورا بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن أشهر مطاعم الأكل الجاهز

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

"عمار يا سعودية"|محمد الحلو في مرمى النقد بسبب تغيير كلمات أشهر أغانيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ