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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد تنفيذ خطة الرصف ورفع كفاءة المحاور المرورية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتطوير ورفع الكفاءة بشوارع مركز ومدينة اهناسيا ،والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة  لاستعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري بمختلف مراكز ومدن المحافظة ،

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جاء ذلك خلال تفقده للأعمال التي تم تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورصف وإعادة رصف شوارع وطرق اهناسيا ، وتشمل  12 شارعاً وطريقاً بأطوال 6000 متراً وعروض تتراوح ما بين 8 إلى 35 متراً ،من أبرزها  (شارع الوحدة المحلية ، الهابير، المركز ، السلطاني ،شارع شرهي من جانبين،خلف المستشفى حتى موقف قاي،شارعي الجمهوية وأحمد عفت من كوبري مسعود وغيرها) بجانب تطوير 3 ميادين ، ورفع كفاءة وتطوير جزر وسطى وأرصفة بطول 3000متراُ ، بجانب 65 من الأعمدة المسلوبة ، وذلك في حضور الدكتور على بدر،اللواء سامي توفيق عضوي مجلس النواب،المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل،الأستاذ ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية

وخلال تفقده لعدد من مواقع الأعمال، استمع المحافظ لعرض موجز عن الأعمال المنفذة في عدد من الشوارع ، شملت: شارع جمال عبد الناصر، بعد رفع كفاءته وإعادته تطويره ورصفه بطول 1كم  وزيادة عرضه 16 متراً ، حيث تم رفع كفاءة وتطوير الأرصفة والمدخل وعمل ميادين ودورانات  لتسهيل الحركة وإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على الشارع ، بجانب عمل جزء من الشارع " باركينج" لانتظار السيارات في موقع حيوي يتضمن العديد من المواقع الحيوية والخدمات الجماهيرية مثل المحكمة والمركز والمدرسة

وتابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال بطريق السلطاني البالغ طوله 2كم ، حيث أوضح وكيل وزارة النقل أن الطريق يعد أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة ، حيث تم رفع كفاءته وتطويره وعمل تطوير للجزيرة الوسطى بعد تقليصها  وأعمال إنترلوك وبردورات  ومحاور مرورية ودورانات ، وزيادة عرض الطريق  ليصل لــ 14 متراً ، بعد رفع الإشغالات وإلغاء أحواض وماكينات الري واستبدالها بخط ري مدفون أسفل الطريق

وتضمنت الجولة متابعة أعمال التطوير التي تمت في المسافة من كوبري مسعود حتى ميدان شرهي بطول 400 متراً  وعرض 36 متراً باتجاهين، وكان يمثل عائقاُ أمام الحركة المرورية بالمنطقة، حيث تم عمل حوائط ساندة بجوار بوابات الري على الترعة لتوسعة بعض الأجزاء للاستفادة منها في عمل ميدان بشكل جمالي ومنع استغلالها كمكان لإلقاء القمامة ،مع توفير أبواب لدخول مسؤولى الري لعمل الصيانة اللازمة للكوبري

إهناسيا اعمال الرصف اعمال الرصف والتطوير الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الموقف التنفيذى غنيم محافظ بنى سويف

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