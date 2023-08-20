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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يفتتح أعمال المرحلة الأولي لتطوير مركز المؤتمرات

صدى البلد

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، أعمال المرحلة الأولي من تطوير مركز المؤتمرات بكورنيش النيل والتي شملت الدورين الرابع والخامس بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فاروق مدير مركز المؤتمرات.

وعقب الافتتاح تفقد الدكتور منصور أعمال التطوير التي شملت 22 غرفة فردي وزوجي وثلاثي حيث اطمئن على تجهيز جميع الغرف بأحدث الخدمات للمترددين على المكان، مؤكداً أن قاعة المؤتمرات تتميز بوقوعها في مكان متميز لكورنيش النيل والممشى السياحي.

وأشار إلى أن الجامعة حريصة على تطبيق معايير الجودة العالمية في كل منشآتها وإداراتها المختلفة وتسعي إلي تحقيق مستويات عالية من الخدمات الفندقية المتميزة بالإضافة إلي توفير القاعات اللازمة لعقد المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الخدمات المقدمة بمركز المؤتمرات مميكنة بالكامل، حيث يمكن لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والزائرين حجز مواعيد الإقامة أون لاين وتسديد الرسوم المطلوبة بالإضافة إلي قاعة المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية.

ووجه الدكتور أحمد فاروق مدير المركز الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه وتوجيهاته المستمرة بتحسين الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والزائرين وتوفير كافة الاحتياجات لهم، مؤكدا أن أعمال التطوير شملت الدهانات والكهرباء، والسباكة، والأرضيات والأثاث.

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