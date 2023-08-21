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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف .. قطع المياه عن قرية البديني وضعفها بمدينة إهناسيا بسبب أعمال التطهير

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرية البديني، وضعفها بمدينة  اهناسيا،يوم الأربعاء القادم  23 أغسطس الجاري، اعتباراً  "من الساعة 8 صباحاً وحتى  4 عصراً" وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه البديني  .

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وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع وضعف المياه خلال الفترة المذكورة،بسبب أعمال التطهير، لضمان انتظام تقديم الخدمة ، فانها تناشد المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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