عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التهدئة في شمال كوسوفو.. لقام هام بين رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الصربي

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية مع الرئيس الصربي

التقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، اليوم الأثنين، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، حيث تناول الحديث التهدئة في شمال كوسوفو وانضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين عبر صفحتها على منصة إكس: "لقد تحدثت مع الرئيس فوتشيتش حول الحاجة إلى المشاركة البناءة لتهدئة الوضع في شمال كوسوفو وتقدم صربيا على مسار الاتحاد الأوروبي".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: "يعد التكامل الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان أمرًا حيويًا، لا سيما في مواجهة الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن أوكرانيا قد تفقد كل شيء في لحظة واحدة إذا اعترفت باستقلال كوسوفو.

وأضاف فوتشيتش، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش: "تخيل لو اعترفت أوكرانيا باستقلال كوسوفو، ستخسر كل ما كان لديها من مستوى الثقة السياسية، ستخسر كل شيء في يوم واحد".

رئيس صربيا: حرب حلف الناتو ضد روسيا في أوكرانيا تدمر الاقتصاد الأوروبي

رئيس صربيا: أوكرانيا ربما تفقد كل شيء حال اعترفت باستقلال كوسوفو

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي كوسوفو صربيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

صفقة من العيار الثقيل.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس صربيا: حرب حلف الناتو ضد روسيا في أوكرانيا تدمر الاقتصاد الأوروبي

صربيا تتعهد بتزويد المجر بشحنات من الغاز الطبيعي الروسي

رئيس صربيا: أوكرانيا ربما تفقد كل شيء حال اعترفت باستقلال كوسوفو

رئيس صربيا يكشف توقعاته لموعد انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ترشيحاتنا

سوبر ماريا ماتت|قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا .. التفاصيل الكاملة

قبل القمة.. روسيا تحسم الجدل بشأن إنشاء عملة بريكس والتخلص من الدولار

استثمارات جديدة تؤمن مصر|شركة أجنبية تعتزم ضخ 1.4 مليار دولار خلال 2024

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر .. تبدأ من 250 ألف جنيه

مشهد مهيب.. آلاف الأقباط يشاركون في ختام "صوم العذراء" بدير درنكة |شاهد

أحمد سعد تعليقا على حفل ليلة الدموع: ادعولنا نقدر ننكد عليكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ