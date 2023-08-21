التهدئة في شمال كوسوفو.. لقام هام بين رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الصربي

التقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، اليوم الأثنين، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، حيث تناول الحديث التهدئة في شمال كوسوفو وانضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين عبر صفحتها على منصة إكس: "لقد تحدثت مع الرئيس فوتشيتش حول الحاجة إلى المشاركة البناءة لتهدئة الوضع في شمال كوسوفو وتقدم صربيا على مسار الاتحاد الأوروبي".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: "يعد التكامل الوثيق بين الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان أمرًا حيويًا، لا سيما في مواجهة الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إن أوكرانيا قد تفقد كل شيء في لحظة واحدة إذا اعترفت باستقلال كوسوفو.

وأضاف فوتشيتش، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش: "تخيل لو اعترفت أوكرانيا باستقلال كوسوفو، ستخسر كل ما كان لديها من مستوى الثقة السياسية، ستخسر كل شيء في يوم واحد".