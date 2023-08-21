ساكا يقود تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، عن تشكيل “الجانرز” لمواجهة كريستال بالاس، في ختام منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.
تشكيل أرسنال
وضم تشكيل أرسنال كلًا من:
في حراسة المرمى: آيرون رامسديل
خط الدفاع: توماس بارتي - ويليام ساليبا - بين وايت - تومياسو
خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافريتز
خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - إيدي نيكيتاه
ويغيب محمد النني عن قائمة أرسنال، بسبب الإصابة.
وتُقام المباراة على ملعب سيلهرست بارك معقل فريق كريستال بالاس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.