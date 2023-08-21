مفاجأة.. تعرف على البنود الإضافية في عقد كولر الجديد مع الأهلي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن أبرز البنود الإضافية في عقد كولر الجديد مع الأهلي.

و كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: خاص.. زيادة الراتب وصلاحية كاملة للجهاز ومكافآت إضافية للفوز بالدوري وإفريقيا أبرز البنود الإضافية في عقد كولر الجديد مع الأهلي.

أعلن أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مد كولر تعاقده مع الأهلي.

وكتب شوبير: "‏رسميا كولر مدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين بالاضافة إلي الموسم الجديد وانفراجة كبيرة في مفاوضات سوزا".

وأكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي حذر جهاز الكرة من التفكير في بيع الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة “TeN”: "تحفظ السويسري مارسيل كولر على خطوة التفريط في بيرسي تاو، حيث يرى أنه من العناصر الهامة والمؤثرة في الخط الأمامي وطلب الإبقاء عليه في الموسم الجديد ".

وأضاف: "يرى مارسيل كولر أن النادي الأهلي في احتياج شديد إلى خدمات بيرسي تاو خلال الموسم الجديد، رغم التعاقد مع الجناح المغربي رضا سليم".