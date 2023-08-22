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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جوري بكر تخطف الأنظار قبل أيام من وضع مولودها

صدى البلد

شاركت الفنانة جوري بكر، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.


 

وظهرت الفنانة جوري بكر، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأسود وهو ما كشف عن جمالها و حملها قبل أيام من وضع مولودها الأول.


 

و تتميز الفنانة جوري بكر، ، بصور جريئة ومثيرة وهو ما دفع الجمهور لتداول صورها و تالقت مرتدية فستاين حمل تكشف عن جمالهاواناقتها.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

صدمت الفنانة جوري بكر جمهورها بحذفها لمنشور انفصالها عن زوجهابعد طرحه بساعات.


 

وكان خبر انفصال الفنانة جوري بكر عن زوجها قد نشرته العديد منالمواقع بعد أن أعلنته عبر حسابها على إنستجرام.


 

وتابعت: " اللى عمل كده حد عايز ينتقم منى بطريقة قذرة.. ودى ما وضحت الاعلامية بسمة وهبة لا يجوز طلاق الخامل و انا جوزى محترممعتقدش يعمل كده فيا.

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الفنانة جوري بكر صور جريئة جوري بكر تخطف الأنظار انفصالها عن زوجها

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