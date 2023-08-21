هجوم إسرائيلي على دمشق والدفاع الجوي السوري يتحرك

أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الاثنين سماع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق.

وقال التلفزيون السوري، أن الانفجار ناجم عن هجوم إسرائيلي استهدف مشارف دمشق، وأكدت "سانا" أن الدفاع الجوي السوري تصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة.

ومن ناحية أخرى، قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة خرقت الأجواء السورية 18 مرة خلال اليوم الماضي.

وأوضح كوليت في بيان له، أن ثلاثة أزواج من مقاتلات التحالف من طراز إف 16، واثنان من طراز إف 35، وزوجان من تايفون، وزوج من مقاتلات رافال، بالإضافة إلى طائرتين جويتين متعددتي المهام من طراز MQ-1C، انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية 18 مرة خلال النهار.