بيت السناري يناقش رواية «بالختم الكيني» لـ شيرين هلال

نظم بيت السناري، ندوة؛ لمناقشة رواية «بالختم الكيني»، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، للكاتبة شيرين هلال، بحضور مؤلفة الرواية، والروائي والقاص منير عتيبة مؤسس مختبر السرديات بمكتبة الاسكندرية، والقاص والناقد أحمد ابراهيم الشريف، وأدار النقاش الدكتور هيثم الحاج علي أستاذ مساعد الأدب العربي والنقد بجامعة حلوان.

وركزت الندوة على مناقشة رواية "بالختم الكيني"، من خلال تحليل المغزى العام للرواية والرسالة التي تحملها، وكذلك التقنيات السردية والأسلوب واللغة والهيكل الزمني، بالإضافة إلى الشخصيات والخلفية التاريخية والاجتماعية للرواية.

"بالختم الكيني" رواية على قدر إغراقها في المحلية بعاميتها البسيطة، إلا أنها طافت بالقارئ في إقليم شرق إفريقيا من خلال التعرض للظروف الاجتماعية والتشابكات الإنسانية المشتركة لأبناء الإقليم بالكامل.

ورسمت الكاتبة صورة احتكاك ثقافي بين مصر ومحيطها الإفريقي في شكل روائي لا يتقيد بقيود اللغة والمكان، بل تأخذنا الرواية لما هو أبعد من ذلك والذي قد يمتد لأن يكون شكلا من أشكال التواصل العربي الإفريقي في عمل أدبي بقلم رشيق.

حظيت الندوة بحضور وتفاعل عدد من القامات العلمية والثقافية بالمجتمع المصري، وكان على رأس الحضور، الدكتور معتز صلاح الدين رئيس شبكة اعلام المرأة العربية، الدكتورة هالة سكر أمينة عام الشبكة، عفاف شاش المصرفية الكبيرة، الناقد الأدبي خالد جعفر؟

كما حضر كلا من: الدكتور خيري فرجاني أستاذ الاقتصاد السياسي مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، لواء دكتور أحمد الشحات مدير مركز شاف للدراسات الاستراتيجية، والدكتور أيمن بكر الأديب مدرس فنون النقد والأدب العربي وغيرهم.