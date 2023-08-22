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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

متحدث الصحة: «عجز الأطباء» موجود في العالم كله وليس مصر فقط

حسام عبد الغفار مساعد
حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة

استعرض الدكتور  حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث باسم الوزارة، ضوابط ومعايير التكليف لخريجي كليات القطاع الصحي.

وقال عبد الغفار، خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة  cbc،  مع الإعلامي جابر القرموطي، إن التكليف يعني إلزام خريجي كليات القطاع الصحي بالعمل وفقًا لاحتياج الدولة.

وشدد على أن "التكليف" إجراء تقوم به الدولة؛ لسد احتياجات القطاع الصحي في محافظات الجمهورية المختلفة، مضيفًا أن التوزيع يكون بناء على الأعلى مجموعًا، وبعد انتهاء حركة التكليف والتوزيع وفقًا المجموعة؛ نصل لمرحلة أصحاب الأعذار، الذين لديهم موانع ما، وهي معترف بها، والتي تسمح التقدم لحركة التكليف على الموقع الإلكتروني.

وأشار إلى أنه يوجد عجز في الأطباء البشريين، وهذا ليس في مصر فقط، بل في العالم أجمع.

متحدث الصحة: اللقاحات فعالة للمتحور الجديدة لفيروس كورونا

وفي سياق آخر، قال “ عبد الغفار” إن الفيروسات تتحور باستمرار، واللقاحات فعالة للمتحور الجديد لفيروس كورونا، مضيفًا: "لم يثبت حتى اللحظة وجود إصابات بالمتحور الجديد لكورونا في مصر حتى الآن".

 

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