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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللجنة العلمية لفيروس كورونا تكشف مدى خطورة متحور EG5 | تفاصيل

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا في مصر، تفاصيل جديدة بشأن متحور فيروس كورونا الجديد والمعروف ب EG5، مشيرا إلى أن هذا المتحور الجديد منتشر في عدة دول حول العالم.

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تحذيرات من تحور كورونا الجديد خاصة لكبار السن

 خطورة متحور كورونا الجديد

وأكد رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا في مصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أنه لم يتم رصد هذا المتحور في مصر حتى اليوم، مضيفا أنه على أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض الصدرية تلقي الجرعة المنشطة للقاح فيروس كورونا.

وتابع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا في مصر، أنه لا يوجد قلق تجاه المتحور الجديد لكورونا، والقلق يكمن في حالة واحدة فقط، وهي عند زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا أو زيادة معدلات التردد على المستشفيات، وهذا كله غير موجود في الفترة الحالية.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا في مصر، إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر للغاية.


 

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