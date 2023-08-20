تحذيرات من تحور كورونا الجديد خاصة لكبار السن

ظهرت مخاوف جديدة من موجة فيروس كورونا بمجرد عودة الأطفال إلى المدرسة ، مع تحذير العلماء من زيادة الحالات.

وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أنه قد تكون هناك علامات على "عبء المستشفى" في الأفق وأن الحماية من اللقاحات يمكن أن تبدأ في التضاؤل ​​بالنسبة لكبار السن.

حذرت كريستينا باجيل ، الأستاذة بجامعة كوليدج بلندن ، من أن ضعف الحماية من اللقاحات لمن هم دون الخمسينيات قد يمثل مشكلة في الأشهر المقبلة.

مع ازدياد حالات إقران أوميكرون بالعودة إلى المدرسة في الخريف ، يمكن رؤية موجة كبيرة من الفيروس ، وعلى الرغم من أن حدوث "زيادة كبيرة" في مشاكل المستشفى أمر غير محتمل ، فقد يتبع ذلك عبء.

تم العثور أيضًا على نوع جديد من فيروس كوفيد يطلق عليه اسم `` Pirola '' في المملكة المتحدة وحذر الخبراء البريطانيين لأنه يعتقد أن الطفرات يمكن أن تتجنب مناعة الجسم من الإصابات السابقة أو التطعيم.