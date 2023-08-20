تحذيرات من تحور كورونا الجديد خاصة لكبار السن

ظهرت مخاوف جديدة من موجة فيروس كورونا بمجرد عودة الأطفال إلى المدرسة ، مع تحذير العلماء من زيادة الحالات.
وأوضحت صحيفة “ديلي ستار” أنه قد تكون هناك علامات على "عبء المستشفى" في الأفق وأن الحماية من اللقاحات يمكن أن تبدأ في التضاؤل بالنسبة لكبار السن.
حذرت كريستينا باجيل ، الأستاذة بجامعة كوليدج بلندن ، من أن ضعف الحماية من اللقاحات لمن هم دون الخمسينيات قد يمثل مشكلة في الأشهر المقبلة.
مع ازدياد حالات إقران أوميكرون بالعودة إلى المدرسة في الخريف ، يمكن رؤية موجة كبيرة من الفيروس ، وعلى الرغم من أن حدوث "زيادة كبيرة" في مشاكل المستشفى أمر غير محتمل ، فقد يتبع ذلك عبء.
تم العثور أيضًا على نوع جديد من فيروس كوفيد يطلق عليه اسم `` Pirola '' في المملكة المتحدة وحذر الخبراء البريطانيين لأنه يعتقد أن الطفرات يمكن أن تتجنب مناعة الجسم من الإصابات السابقة أو التطعيم.