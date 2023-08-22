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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان من كولر.. السولية تحت الاختبار في الأهلي قبل تجديد عقده

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض حسم مسألة تجديد عقد عمرو السولية، لاعب وسط القلعة الحمراء، في الوقت الحالي؛ لحين مشاهدة أدائه في الموسم المقبل.

وقال محمد فاروق، في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج البريمو على قناة تن: حتى هذه اللحظة لم يتحرك الأهلي في ملف تجديد عقد عمرو السولية، وينتظر كلمة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وأضاف: كولر هو من يحدد تجديد عقد أي لاعب أو تأجيل هذه الخطوة لوقت لاحق، وهو الأمر نفسه مع السولية؛ بسبب كثرة إصاباته الموسم الماضي مع الأهلي.

وأتم فاروق تصريحاته قائلا: السولية مطالب بتقديم موسم متميز مع الأهلي في الموسم المقبل، من أجل التجديد له مع القلعة الحمراء بقرار من كولر مدرب الفريق.

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بفرمان من كولر.. السولية تحت الاختبار في الأهلي قبل تجديد عقده

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