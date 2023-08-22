توقعات بتخفيض أسعار العمرة في موسم هذا العام وزيادة المنافسة بين شركات السفر

أعلن ناصر ترك، العضو في اللجنة العليا للحج والعمرة المصرية، أن موسم العمرة لهذا العام قد بدأ في وقت مبكر، وأنه لم يعد هناك قيود على عدد المعتمرين، مما يؤدي إلى تفعيل منافسة بين شركات السفر والعمرة، وذلك بما يخدم المعتمر المصري من خلال تخفيض أسعار الخدمات.

وأشار "ترك" خلال مكالمة هاتفية على برنامج "التاسعة" الذي يُعرض على قناة "الأولى المصرية"، إلى أن شركات الطيران ستكون قادرة على تقديم تخفيضات على أسعار تذاكر الرحلات وتقديم عروض طوال فترة موسم العمرة وأيضاً، ستقوم الفنادق السعودية بتقديم أسعار منافسة نظرًا للإقبال الكبير من المعتمرين المصريين، وبالتالي سيستفيد المعتمرون من تكاليف أقل.

وأكد "ترك" أن أسعار العمرة ستكون أفضل من الموسم السابق، مع تحديد بداية الموسم في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

وأضاف أن بوابة العمرة المصرية تضع قواعد وإجراءات لحماية حقوق المعتمرين، تبدأ من لحظة مغادرتهم مصر حتى وصولهم إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، موضحا أن موسم العمرة سيمتد لفترة ما بعد شهر رمضان.