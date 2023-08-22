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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رفعت سيد أحمد: ادعاء الإخوان بانضمام «عبد الناصر» إليهم غير حقيقي

رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الشواهد في عام 1954م، وعام 1965م، تؤكد أن الإخوان يرفضون الديمقراطية ويرفضون الآخر ويكرهون المجتمع؛ لأنه لا يستجيب معهم في انقلابهم المطلوب. 


وأضاف الدكتور رفعت سيد أحمد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن جماعة الإخوان ادعوا قديمًا أن جمال عبدالناصر كان من الإخوان، وهو ادعاء غير حقيقي، لافتاً إلى أنه في فترة الأربعينيات كان أغلب الضباط والمثقفين يمرون على كل التنظيمات، فمرّ عبدالناصر على الشيوعيين ومصر الفتاة والحزب الوطني وكل القوى الوطنية التي تختلف مع المستعمر، وكانت الإخوان واحدة بين تلك القوى.

وأشار إلى أن عبدالناصر كان يرغب في معرفة الإخوان وليس التجنيد فيها، وهناك شهادات تؤكد أن جمال عبدالناصر لم يبايع المرشد: "انحاز لقوى الرفض الاجتماعي بشكل عام، مرّ على الإخوان والتقاهم لكنه لم يكن يتبع تنظيما بعينه أو يعطي ولاءه لأي تنظيم، كان يستفيد منها ويفيدها بفكرة الثورة مع رفاقه".

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 13 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

رفعت سيد الشاهد الإخوان بانضمام عبدالناصر الحركات الإسلامية محمد الباز

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