رئيس كوريا الجنوبية يحذر: بيونج يانج مستعدة لاستخدام النووي في حالة الحرب

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك-يول، يوم الاثنين، إن كوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية لتحقيق أهدافها في حالة الحرب.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن يون قوله: "لتحقيق هدفها في الحرب، ستقوم كوريا الشمالية بتعبئة جميع الوسائل المتاحة بشكل كامل، وستكون على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية".

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن مناورات القوات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "درع الحرية أولتشي" ستشمل تدريبات للرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية.



وشدد يون أيضًا على أنه يمكن تحقيق السلام فقط من خلال "قوة ساحقة" ووعد بـ"معاقبة فورية وقوية" لأي "استفزاز" من كوريا الشمالية يتضمن "تهديدات بالهجمات النووية الاستباقية والتحضيرات للحرب الهجومية".



ويوم الاثنين، بدأت مناورات "درع الحرية أولتشي" في كوريا الجنوبية ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس.