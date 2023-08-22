عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس كوريا الجنوبية يحذر: بيونج يانج مستعدة لاستخدام النووي في حالة الحرب

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك-يول، يوم الاثنين، إن كوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية لتحقيق أهدافها في حالة الحرب.
 

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن يون قوله: "لتحقيق هدفها في الحرب، ستقوم كوريا الشمالية بتعبئة جميع الوسائل المتاحة بشكل كامل، وستكون على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية".

وأضاف الرئيس الكوري الجنوبي أن مناورات القوات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "درع الحرية أولتشي" ستشمل تدريبات للرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية.
 

وشدد يون أيضًا على أنه يمكن تحقيق السلام فقط من خلال "قوة ساحقة" ووعد بـ"معاقبة فورية وقوية" لأي "استفزاز" من كوريا الشمالية يتضمن "تهديدات بالهجمات النووية الاستباقية والتحضيرات للحرب الهجومية".
 

ويوم الاثنين، بدأت مناورات "درع الحرية أولتشي" في كوريا الجنوبية ومن المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس.

استخدام الأسلحة النووية أسلحة النووية الاسلحة النووية الرئيس الكوري الجنوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

بالأرقام ننشر الحدود الدنيا لكليات علمي في تنسيق المرحلة الثانية 2023

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

توقيتكم غلط.. نبيل الحلفاوي ينتقد حملات الهجوم على صفقة الأهلي

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

موضوعات متعلقة

في أحدث ظهور من أفريقيا.. قائد فاجنر: نحن كابوس لداعش والقاعدة

بريطانيا.. ارتفاع متوسط ​​دخل رؤساء الشركات إلى 118 ضعف مثيله لدى ​​العامل

انخفاض معدل حرائق الغابات في مقاطعة كولومبيا بـ كندا

دليل جديد على فساد بايدن.. رسائل لتلقي ملايين الدولارات موقعة باسم مستعار لنجله «هانتر»

الصين تخفض أسعار الفائدة وسط تزايد مخاطر اليوان

إصابة جندي سوري في عدوان إسرائيلي بمحيط العاصمة دمشق

الكرملين يعلن انعقاد القمة 15 لـ بريكس في جنوب إفريقيا بمشاركة بوتين

سحب وضباب.. تحذيرات خطيرة من الأرصاد الإماراتية بشأن طقس الغد

ترشيحاتنا

سقوط سوريين في ضربات جوية إسرائيلية على مواقع عسكرية بدمشق

أعمال تزيد الحسنات بعد الموت.. 3 أمور يستمر ثوابها

طاهر أبو زيد: الكرة المصرية تحتاج للتطوير.. والوصول للمونديال لم يعد هدفًا

ميتا تعتزم إطلاق نسخة ويب من تطبيق Threads في هذا الموعد

السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار

كوريا الشمالية: اتفاقات كامب ديفيد تثير احتمال نشوب حرب نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

جوري بكر تخطف الأنظار قبل أيام من وضع مولودها

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

انتبه .. الاكتئاب مؤشر لمرض هذا العضو في جسمك

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ