مهرجان آفاق مسرحية يفتح باب التقديم للفرق الراغبة بالمشاركة في دورته التاسعة

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان آفاق مسرحية، عن فتح باب التقديم أمام الفرق المسرحية الراغبة في المشاركة في الدورة التاسعة من المهرجان لعام 2023، والمقرر انعقاده خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حيث تقام الفعاليات على مسرح آفاق والهناجر بدار الأوبرا.

وقال مؤسس وأمين عام المهرجان المخرج هشام السنباطي -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن إدارة المهرجان تتلقى طلبات المشاركة في الدورة التاسعة حتى 30 أغسطس الجاري، مع ضرورة اجتياز العروض المقدمة للشروط التي وضعها المهرجان.

وأوضح السنباطي أن التقديم للمهرجان سيكون مجانيا ومتاحا فقط للأعضاء وللفرق المسرحية المسجلة بمركز "تياترو آفاق" للثقافة والفنون لعام 2023، ويحق للمخرج أو الفرقة التقديم للمشاركة في المهرجان بأكثر من عمل مسرحي في مسابقات المهرجان المختلفة، على أن يتم اختيار عمل واحد بحد أقصى في المسابقة الواحدة، كما أنه لا يحق للمخرج أن يتقدم بعرض سبق مشاركته خلال الدورات السابقة.

وأشار إلى أن مهرجان آفاق مسرحية هو مشروع مسرحي كبير يضم العديد من فرق الأقاليم من كل ربوع مصر، ويهدف إلى تقديم إبداعات شباب المسرح المستقل والحر في مختلف أشكال المسرح كمسرح الطفل والمايم والديودراما والمونودراما ومسرح ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن المهرجان يقام على ثلاث مراحل وهي التصفيات الأولية وملتقى المسابقات والنهائيات.

جدير بالذكر أن المهرجان تقام دورته التاسعة تحت رعاية وزارة الثقافة، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتترأس المهرجان شرفيا هذا العام الفنانة القديرة سهير المرشدي، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي.