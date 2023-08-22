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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستثمرو السياحة الثقافية: يجب الاهتمام بسياحة الكيف والعلمين إنجاز للدولة المصرية|فيديو

مدينة العلمين
مدينة العلمين

قال هشام إدريس مؤسس جمعية مستثمري السياحة الثقافية، إنه يجب الاهتمام بسياحة الكيف وليس الكم، وأن يتم العمل على تقديم خدمات مميزة للسياح من كل الفئات، متابعا : "مش معنى إن سائح موجود في فندق 3 نجوم إننا نقدم له خدمة 3 نجوم لازم تبقى الخدمة 5 نجوم، ويجب التركيز على رفع كفاءة وجودة الخدمة الموجودة لدينا".

وأضاف إدريس، خلال قناة "المحور": "منطقة العلمين كان بها ألغام أزالتهم الدولة المصرية، وجرى تحويلها من منطقة ألغام إلى منطقة من الجيل الرابع وهذا يمثل طفرة كبيرة من الدولة".

العمل على السلامة الصحية

وأردف : "تم العمل على السلامة الصحية، كما زاد الأمن بسبب شبكة الطرق، وهناك أبراج في العلمين هي الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط، أي أن الدولة فعلت ما عليها في مدينة العلمين، وهذا إنجاز من الدولة المصرية".
 

السياحة السياحة الثقافية العلمين هشام إدريس الدولة المصرية الاثار

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