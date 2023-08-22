لتكرار الزيارة.. جمعية مستثمري السياحة الثقافية: يجب أن يعيش السائح تجربة ناجحة

كشف هشام إدريس مؤسس جمعية مستثمري السياحة الثقافية، كيفية زيادة معدلات نسب السياحة في مصر لزيادة حجم الإيرادات.

وقال هشام إدريس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إنه من الضروري أن يعيش السائح في مصر تجربة ناجحة بكل المقاييس كي يكرر الزيارة مرة أخرى ".

وأضاف هشام إدريس:" لابد من التعرف على متطلبات السائحين القادمين إلى مصر من أجل تقديم الخدمات التي ينتظر السائح رؤيتها في مصر ".

واكمل هشام إدريس:" مصر تقدم سياحة رياضية وشطئية وثقافية واستشفائية ولدينا تنوع في أشكال السياحة".

ولفت هشام إدريس:" لابد العمل على سياحة الكيف والحفاظ على الجودة المرتفعة بدلا من الاعتماد على سياحة الكم، وعلينا التركيز على رفع كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها للسائح ".