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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لتكرار الزيارة.. جمعية مستثمري السياحة الثقافية: يجب أن يعيش السائح تجربة ناجحة

صدى البلد

كشف هشام إدريس مؤسس جمعية مستثمري السياحة الثقافية، كيفية زيادة معدلات نسب السياحة في مصر لزيادة حجم الإيرادات.

 

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وقال هشام إدريس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إنه من الضروري أن يعيش السائح في مصر تجربة ناجحة بكل المقاييس كي يكرر الزيارة مرة أخرى ".

 

 وأضاف هشام إدريس:" لابد من التعرف على متطلبات السائحين القادمين إلى مصر من أجل تقديم الخدمات التي ينتظر السائح رؤيتها في مصر ".

 

 واكمل هشام إدريس:" مصر تقدم سياحة رياضية وشطئية وثقافية واستشفائية  ولدينا تنوع في أشكال السياحة".

 

ولفت هشام إدريس:" لابد العمل على سياحة الكيف والحفاظ على الجودة المرتفعة بدلا من الاعتماد على سياحة الكم، وعلينا التركيز على رفع كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها للسائح ".

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