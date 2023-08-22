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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف.. تقارب جديد بين الصين وكوريا الشمالية

الصين وكوريا الشمالية
الصين وكوريا الشمالية تستانفان الرحلات الجوية

استأنفت كل من كوريا الشمالية والصين، اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية بين البلدين لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

ويأتي ذلك بعد بدء عملية إعادة فتح الحدود بين الصين وكوريا الشمالية وعودة عمل القطارات بينهما، الاسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية الشمالية "إير كوريو" في بكين عاصمة الصين، اليوم الثلاثاء.

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها طائرة ركاب كورية شمالية إلى بكين منذ 3 سنوات و7 أشهر بعد انتشار فيروس كورونا في الصين في يناير عام 2020.

وهبطت طائرة الركاب التابعة لـ إير كوريو" برقم الرحلة JS151، التي غادرت مطار سونأن في بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية، في مطار العاصمة بكين الدولي في حوالي الساعة 9:20 صباحا (بالتوقيت المحلي).

وفي وقت سابقن، قال وزير الدفاع الكوري الشمالي جو نان، إنه سيتم تعزيز العلاقات العسكرية المشتركة بين الصين وكوريا في المستقبل القريب.

وبعث وزير الدفاع الكوري الشمالي جو نان برسالة تهنئة إلى عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني المعين حديثًا لي شانج فو.

وأكد وزير الدفاع الكوري الشمالي، أنه سيتم تعزيز العلاقات العسكرية بين كوريا الديمقراطية والصين وتطويرها على مستوى استراتيجي جديد وفقًا للنوايا السامية لزعيما البلدين، وذلك في ظل الجهود المشتركة للجانبين.
 

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