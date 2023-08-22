سيعاني بسببه.. نجم الأهلي السابق يكشف ضحية إمام عاشور في القلعة الحمراء

أكد محمد عبد الله، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأحمر سيكون أفضل لاعب داخل القلعة الحمراء فى الموسم المقبل.

وقال عبد الله فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "من وجهة نظري أن كولر سيضع خطته على مشاركة إمام عاشور، وأعتقد أن اللاعب سيكون الأفضل فى النادي الأهلي خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "أفشة سيجد صعوبة بالغة فى المشاركة مع النادي الأهلي بسبب إمام عاشور".

يذكر أن إمام عاشور انضم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من صفوف ميتيلاند الدنمارك.