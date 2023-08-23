عاجل
أخبار التعليم| البحوث الفلكية تنظم ندوة تعريفية للمنح المقدمة من هيئة فولبرايت.. انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 في هذا الموعد نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة سيدة تستغيث بالمسئولين من التعامل غير الآدمي بوحدة الغسيل الكلوي بـ«ميت سلسيل» بالدقهلية نشرة الفن: موعد حفل ويجز في العلمين وتفاصيل وجوائز ختام مهرجان عمان بحيرة النيزك.. عجائب طبيعية تنبض بالسر والجمال في مرسى علم| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاطئ القلعان .. مكان خلاب وساحر للاستجمام والاستكشاف في البحر الأحمر |شاهد

صوره موضوعية
صوره موضوعية

تنبض منطقة القلعان بجمالها الطبيعي وتنوعها البيئي، تحت ظلال أشجار المانجروف المعمرة وعلى شاطئ البحر الأحمر.

حيث يعدّ هذا المكان الواقع على بُعد حوالي 350 كيلومترًا جنوب مدينة الغردقة واحدًا من أروع الشواطئ التي تزخر بها مصر.. وتظل هذه المنطقة بكرًا، لا تلوثها المباني الخرسانية، بل تستند إلى الطبيعة نفسها في منشآتها وتجهيزاتها.

يتوافد السيّاح يوميًا إلى شاطئ القلعان للاستمتاع برماله البيضاء الناعمة ومياهه الصافية والهادئة. وتُقدم المنطقة خدمات متميزة للزوّار دون المساس بجمالها الطبيعي، مما يجعلها وجهة مُفضلة لقضاء وقت ممتع بعيدًا عن المنتجعات السياحية التقليدية.

تضم منطقة القلعان أنشطة متنوعة تجذب الزوّار، بدءًا من مُحبي البحر والغطس وحتى هواة التخييم. وتستقطب غابات المانجروف المعمرة العديد من السيّاح للاستمتاع بجمالها الخلاب وتوفير الظل والهواء النقي.. كما تُعتبر منطقة القلعان موطنًا لأنواع متعددة من الحياة البرية والبحرية، مما يجعلها مقصدًا مثاليًا لعشاق التجوال والاستكشاف.

وتُنظم المنطقة برامج سياحية مميزة تتضمن رحلات سنوركلينج لاستكشاف الشعاب المرجانية ومشاهدة الأسماك الملونة والسلاحف. كما يُقدم برامج تخييم ممتعة تجمع بين تجربة الاستمتاع بالطبيعة وتعلم قواعد التخييم والاستمتاع بالقعدة حول النار.

لا تقتصر مزايا منطقة القلعان على جمالها البيئي فقط، بل تحتضن هذه المنطقة أيضًا مجتمعًا محليًا نابضًا بالحياة.. يعيش سكان قبيلة العبابدة في هذه المنطقة منذ مئات السنين، حافظون على أسلوب حياة قائم على الصيد والرعي والحرف التقليدية.. تُقدم النساء من هذه القبيلة مشغولات يدوية تعبر عن ثقافتهم وتراثهم الفريد.

من الشواطئ المذهلة إلى الغابات المانجروف المترامية الأطراف والتنوع البيئي الفريد، تُعد منطقة القلعان وجهة استثنائية للسياح وعشاق الطبيعة على حد سواء.. وتُعزز الجمال الطبيعي والتجربة الأصيلة من سحر هذا المكان، مما يجعله واحدًا من أروع الأماكن للاستمتاع بمزيج مثالي من البيئة الطبيعية والثقافة المحلية.

شاطئ القلعان البحر الأحمر مرسى علم أشجار المانجروف الشعاب المرجانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

قرار عاجل من كولر بشأن ضم مهاجم الهلال السعودي السابق للأهلي

موضوعات متعلقة

حملة 'بلدي أمانة' تصل لأكثر من 14 ألف مواطن في الغردقة

ندوة بمكتبة مصر العامة بالغردقة تسلط الضوء على الآثار السلبية للبلاستيك

رئيس مدينة رأس غارب يشدد على تكثيف حملات التفتيش التمويني لضبط الأسعار

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات

انطلاق دورة تدريبية في الإنقاذ لأعضاء الجوالة بمركز التنمية الدولي بالغردقة

حملة بلدي أمانة تجوب مدينة سفاجا وتنفذ 720 زيارة بالأسبوع الثالث

مركز شباب الغردقة ينظم معرضًا متميزًا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع

حملة بلدي أمانة تستهدف 24 ألف مواطن في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

أخبار السيارات | اشتري أرخص فيات هاتشباك.. 5 سيارات مستعملة بداية من 130 ألف جنيه

نصائح برلمانية للمواطنين بعد ظهور متحور كورونا EG-5.2 في مصر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

خطأ شائع في كفارة اليمين يقع فيه البعض.. علي جمعة يحذر منه

الفراخ رخصت| أخبار سارة للمصريين من شعبة الدواجن.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

بفستان لافت وتاتو.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

طريقة عمل كفتة بالثوم والعسل|جديدة وغير تقليدية

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ