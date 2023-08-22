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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

طرق وأماكن التقديم.. تفاصيل مبادرة "خطى" لخدمة ذوي الهمم|فيديو

حياة كريمة
حياة كريمة

كشفت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، عن تفاصيل مبادرة "خطى" لخدمة ذوي الهمم، قائلة إن هذه المبادرة تتفق مع رسالة المؤسسة وهي التكافل الرحيم والتدخل السريع طويل المدى لمساندة كل مواطن في الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشارت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، والمذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، إلى أن المبادرة تصل لكافة محافظات وقرى الجمهورية  والتقديم يتم من خلال مكتب المؤسسة الموجود في كل محافظة أو من خلال إرسال الأوراق عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة أنه من خلال قاعدة البيانات يتم مراجعة الحالة ومتابعتها ومدى استحقاقها، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة خطى ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

ذوى الهمم مبادرة خطى حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة توك شو صدى البلد

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