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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيامها.. قافلة حياة كريمة الطبية تستقبل 226 مواطنًا بالإسماعيلية

القوافل العلاجية
القوافل العلاجية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية بمركز شباب فنارة، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة فايد.

 وقامت القافلة الطبية بالكشف على ٢٢٦ مواطن في أول أيامها، حيث إنها بدأت اليوم الاثنين الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

 

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ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية في مركز شباب فنارة تضمنت ٦ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد ٤١ مواطن بعيادة الباطنة و٤١ مواطن بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٦ سيدات بالإضافة إلى استقبال عدد ٦١ حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال ٢٦ حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٣٥ حالة، بالإضافة إلى استقبال عدد ١٦ سيدة بعيادة النساء.

وتستمر القافلة الطبية في مركز شباب فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق ٢٢ أغسطس الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

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