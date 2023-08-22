لعشاق القهوة.. طريقة تحضير مهلبية النسكافيه في دقائق

مهلبية النسكافيه وصفة مميزة وسهلة التحضير، وهى من الحلويات الشهيرة واللذيذة ويمكن اعدادها من ثلاث مكونات فقط والتي تنال إعجاب الكثيرين ،ويمكن تقديمها في كل المناسبات والأوقات.

إليكم خطوات عمل مهلبية النسكافيه.



المكونات:

كوبان من الحليب كامل الدسم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر الأبيض.

ملعقتان كبيرتان الحجم من النشا.

ملعقة ونصف كبيرة من النسكافيه

بودرة الشوكولاتة حسب الحاجة.



طريقة التحضير:

نحضر مقلاة كبيرة الحجم نضع بها كل من النسكافيه، حليب كامل الدسم، النشا.

نقوم بتحريك المزيج جيداً مع بعضه البعض قبل وضعه على النار.

نضع المقلاة على النار بحرارة منخفضة مع الاستمرار في التحريك.

نقوم بإضافة السكر على المزيج مع تحريكه حتى يذوب مع باقي المكونات.

نستمر في تحريك الخليط على النار على نفس درجة الحرارة حتى نلاحظ تكون قوام المهلبية السميك لدينا.

نقوم برفع المقلاة عن النار ونترك الخليط حتى يبرد قليلاً.

نحضر صحون أو زبادي مناسبة للتقديم، نقوم بسكب مزيج مهلبية النسكافيه في الطبق المختار.

نقوم بوضع أطباق المهلبية في الثلاجة حتى تبرد لمدة ثلاث ساعات أو لحين وقت التقديم.

عند تقديم مهلبية النسكافيه نقوم بنثر بودرة الشوكولاتة على وجه المهلبية، وتصبح جاهزة للتقديم.