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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار رصف شوارع تقسيم الصياد وجناين أيوب بمنفلوط

رصف الطرق بمدينة
رصف الطرق بمدينة منفلوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين بمدينة منفلوط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين ضمن خطة التطوير والتجميل والرصف الموضوعة مسبقًا لرفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030 لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة.

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وأوضح محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط إنه جاري استكمال باقي الشوارع المقرر رصفها وفقًا للخطة ووضع طبقة الأسفلت النهائية وذلك عقب التأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق والانتهاء من أعمال التجريف ووضع التربة الزلطية ودكها وتنفيذ أعمال تسوية وإزالة التعديات على حرم الطريق وتحديد الأرصفة ووضع بلدورات وتركيب الانترلوك ورفع مخلفات التجريف وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده ورشه بمادة المازوت وذلك بمنطقة تقسيم الصياد وجناين أيوب وتفرعات شارعي المستشفى المركزي والبنك الأهلي المصري بمدينة منفلوط فضلاً عن الانتهاء من رصف الجزء المخصص رصفه بمنطقة مساكن أبو منديل. 

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والتي من بينها قطاع النظافة والرصف والاشغالات بالمركز ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة بقيادة المهندس أحمد حسن مدير المشروع وبمشاركة عبدالتواب أحمد نائب رئيس المركز والمهندس محمد عبدالناصر المشرف على أعمال الرصف بمدينة منفلوط مشيرًا إلى المتابعة الدورية والتواجد الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.

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