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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: لم نصل بعد لذروة موجة العمليات

الجيش الإسرائيلي:
الجيش الإسرائيلي: لم نصل بعد لذروة موجة العمليات

نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، تقديرات كبار المسؤولين الأمنيين بشأن موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة.

وبحسب الإذاعة فقد قال كبار المسؤولين الأمنيين، إنه وحتى اللحظة "لم نصل بعد لذروة موجة العمليات".

وأضافت أن "حقيقة نجاح العمليات الأخيرة، إلى جانب نجاح منفذيها في الانسحاب، تزيد من فرص محاولات تنفيذ عمليات مشابهة".

بدوره قال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، صباح اليوم، "نشهد انتفاضة في طور التكوين هنا، ولسوء الحظ فإن الحكومة الإسرائيلية لا تقدم الرد المناسب".

وأضاف داغان خلال وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس ، "إذا لم تقم الحكومة الإسرائيلية بعملية عسكرية حقيقية وجادة ومستمرة في الضفة، سيطلقون الصواريخ على الخضيرة ونتانيا، وستكون موجة من العمليات في تل أبيب وبتح تكفا ومستوطنات الضفة".

من جهتها اعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، عن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" سينعقد الساعة 12:30 من ظهر اليوم.

وأضافت الصحيفة أن جلسة "الكابينت" ستعقد لبحث موجة العمليات وخطوات كبحها.

يُذكر أنه كان من المقرر أن يُعقد اجتماع الكابنيت، في العاشر من شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يتم إقرار عقده يوم غد الأربعاء ومن ثم تم تقديم الموعد لليوم الثلاثاء.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإنه تم تقديم موعد الاجتماع بسبب الأوضاع الأمنية وليس بسبب طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، حيث سيناقش الاجتماع بشكل أساسي الخيارات المطروحة أمام الجهات الأمنية لوقف سلسلة الهجمات المتصاعدة.

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