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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فئات ممنوعة من العسل الأسود.. يسبب لهم أضرارا خطيرة

هؤلاء ممنوعون من
هؤلاء ممنوعون من تناول العسل الأسود

يعد العسل الأسود مصدرًا غنيا بالحديد والمغنيسيوم يحتوي على مجموعة من الفيتامينات،ويعتبر أحد منتجات قصب السكر التي توفر للجسم مجموعة من مضادات الأكسدة ، بالرغم من فوائده العسل المتنوعة إلا أن فئات ممنوعون من تناول العسل الأسود، ويجب توخي الحذر من تناوله.

 

هؤلاء ممنوعون من تناول العسل الأسود:

 

مرضى السكري:

 

يحب على مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني الابتعاد عنه تمامًا، لتجنب ارتفاع سكر الدم ،العسل الأسود يحتوي على نسبة عالية من السكريات.


- تسوس الأسنان :

يحتوي العسل الأسود على نسبة كبيرة من السكريات حيث تستطيع ملعقة واحدة من العسل أن تمد الجسم بحوالي 17 جرام من السكر ، لذلك فإن الإستهلاك اليومي للعسل الاسود بكميات كبيرة يؤدي إلى زيادة تحفيز نشاط البكتيريا في الفم ، مما يؤدي إلى حدوث تسوس في الأسنان بشكل سريع ، لذلك يجب تناول كميات معقولة من العسل.


- الرضع:

ضرورة تجنب من تناول العسل الأسود في النظام الغذائي اليومي للرضع قبل عمر عام، لأن تناوله في سن مبكرة قد يهددهم بالاضطرابات الهضمية، لعدم قدرة معدتهم على التعامل مع سكرياته.

 

- متبعي الدايت:

ينصح الخبراء أن العسل الأسود لا مانع من تناوله في الرجيم، ولكن يشترط ألا تزيد الكمية المستهلكة منه عن ملعقة صغيرة في اليوم، لأن الإفراط فيه يؤدي إلى زيادة الوزن، ليس لمحتواه العالي من السكريات فقط، بل لارتفاع سعراته الحرارية أيضًا

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