برلمانية تطالب الحكومة بوضع خارطة طريق لتنمية وتطوير صناعات الأثاث

أشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن الحكومة عازمة على صياغة رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة وفاعلة لقطاع الأثاث في مصر، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للقطاع، وتعظيم القيمة المضافة، ودعم وتحفيز الصناعات المُغذية له، وتطوير مواصفات الجودة مطالبة من الحكومة الاسراع فى وضع سياساتها لتنمية قطاع الأثاث لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالي تطوير وصناعة الأثاث والصناعات المُكملة لها بمحافظة دمياط خاصة بعد نجاح جهاز التمثيل التجاري في جذب نحو 57 فرصة استثمارية بالمحافظة.

وأشادت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم بتأكيد رئيس مجلس الوزراء على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري بصفة عامة والدمياطي بوجه خاص إلى الأسواق العالمية حيث يتمتع بحرفة يدوية عالية معلنة تأييدها التام لتحويل مدينة الاثاث بمحافظة دمياط الى مدينة متكاملة متخصصة في صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل إن تنفيذ الحكومة لخطتها فى تطوير صناعة الأثاث يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تعميق وتوطين هذه الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف صناعات الأثاث والاتجاه نحو تصدير منتجات صناعات الأثاث لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة لمضاعفة الصادرات المصرية والحد من الفاتورة الاستيرادية مطالبة بتشجيع هذه الصناعات.

وأشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بتكليفات رئيس الوزراء بصياغة خارطة طريق لتطوير صناعة الأثاث وتأكيده بأنه سيتم على الفور اتخاذ أي قرارات من شأنها تحقيق ذلك وسرعة عقد ورشة عمل بحضور وزيري قطاع الأعمال والتجارة والصناعة ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الاستثمار والمسئولين المعنيين للخروج بخارطة الطريق المطلوبة مطالبة من المسئولين سرعة تنفيذ خارطة تنمية تطوير صناعات الأثاث والتى تتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمدينة الأثاث بدمياط وسبل الاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء حازم هدهود، المشرف على مدينة الأثاث بدمياط.

و أكد رئيس الوزراء أنه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المسئولين المعنيين لمتابعة سير العمل بالمشروعات ذات الأولوية واستعراض خطط ومقترحات تطويرها لتحقيق أقصى استفادة منها، موضحًا أن مدينة دمياط للأثاث تعد واحدة من أهم المشروعات التي تحرص الحكومة على دفع العمل بها للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث الدمياطي

تجدر الاشارة الى ان مدينة الأثاث بدمياط منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجراً تحتوي على 1348 ورشة، على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2، تضم نحو 145 مصنعاً و13 مخزناً، إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، تضم أراضى مخصصة لخدمات تجارية، ومركزا للمؤتمرات، وفنادق، ومولا تجاريا، ومركز تعليم فني، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخدمية .