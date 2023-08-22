وزير الجيش الإسرائيلي يقرر سحب تصاريح أقارب منفذي عملية الخليل

أصدر وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، تعليماته لمنسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية غسان عليان بسحب تصاريح أقارب منفذي عملية الخليل التي وقعت أمس الإثنين.

وذكر موقع "سيروجيم" العبري ، أن القرار يشمل سحب التصاريح من عائلة منفذي العملية الذين جرى اعتقالهم الليلة الماضية وعدم منحهم تصاريح مستقبلاً.

وقال جالانت إن الحكومة ستقوم بخطوات من شأنها إحباط العمليات في الضفة، مشيراً إلى أنه تم سحب تصاريح آلاف الفلسطينيين منذ بداية العام بعد تورط أقاربهم بالعمليات.

وقُتلت مستوطنة وأصيب آخر بجروح حرجة، إثر إطلاق نار استهدف مركبتهما جنوبي الخليل.

وكان جيش الاحتلال أعلن اليوم اعتقال فلسطينيين اثنين من الخليل بزعم تنفيذهما عملية إطلاق النار التي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراح خطيرة.

وقال جيش الاحتلال في بيان مشترك مع "جهاز الأمن العام" (الشاباك) إنه في أعقاب نشاط استخباري وعملياتي مشترك تم، الليلة الماضية، اعتقال فلسطينيين من نفس العائلة وهما من سكان مدينة الخليل للاشتباه في تنفيذهما عملية إطلاق النار التي نفذت صباح أمس الإثنين، بالقرب من الخليل".

وزعم البيان أن المعتقلين اعترفا بتنفيذ العملية قرب مستوطنة كريات أربع، مضيفا أنه بعد اعتقالهما والتحقيق الأولي معهما قاما بتسليم السلاح الذي استخدم في تنفيذ العملية.