عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أقوى دعاء يمنع عنك عذاب القبر.. احرص عليه في جوف الليل

الدعاء
الدعاء

 كثير ما يخاف الناس من عذاب القبر وذلك لورود عدة احاديث تتحدث عن عذاب القبر مثل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عذاب القبر حق»، وهذا ثابت في الإسلام بأدلة متكاثرة، منها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» لذلك على كل مسلم ان يحصن نفسه ب أقوى دعاء يمنع عنك عذاب القبر ، وذلك حتى يكفيه الله شر عذاب القبر ومن ثم نستعرض أقوى دعاء يمنع عنك عذاب القبر

 

أقوى دعاء يمنع عنك عذاب القبر

« اللهم، اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار».

«اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده».

« اللهم أنت رب هذه الروح، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له».

« اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار. اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله».

الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث الثامن عشر بمسجد الإمام الحسين

هل يجوز إخراج الصدقة بنية قضاء الحاجة.. الإفتاء توضح

« اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا، اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته».

« اللهم أنزله منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة».

دعاء  عذاب القبر للميت
 

(استغفروا لأخيكم ، وسلوا له التثبيت ، فإنه الآن يسأل).

(اللهم آنس وحدته، وآنسه في وحشته، وآنسه في غربته، اللهم أنزله منزلا منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا)

(اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين، وافسح له قبره، ونور له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين.)

(اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة).

(اللهم، اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار).

(اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده).

(اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم).

(اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له).

سورة تنجي من عذاب القبر 
 

سورة الملك .. تعرف ب المنجية من عذاب القبر والمانعة عنه، وهي واحدة من السور المكية، وهي السورة الأولى من جزء تبارك الجزء التاسع والعشرين، فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: ((من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نسميها المانعة؛ لما تمنع عن صاحبها من شر وتنجيه من العذاب والألم في القبر ويوم القيامة)).

عذاب القبر دعاء عذاب القبر للميت دعاء يمنع عنك عذاب القبر دعاء يمنع عذاب القبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

أول تعليق من وزير الصحة على ظهور حالات متحور كورونا الجديد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

موضوعات متعلقة

الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث الثامن عشر بمسجد الإمام الحسين

هل يجوز إخراج الصدقة بنية قضاء الحاجة.. الإفتاء توضح

هل تقبل الصلاة بعد ارتكاب المعصية أم يجب التوبة أولا.. الإفتاء ترد

علي جمعة يحذر من خطأ شائع بين الآباء بخصوص مهر البنت

هل يجوز عمل عمرة لأبي وأمي معا في السفر الواحد .. الإفتاء تجيب

أفضل صيغة للاستغفار.. رددها تقضي حاجتك بسرعة البرق

خطأ شائع عند الدخول في الصلاة يبطلها.. مجدي عاشور يحذر منها

هل يجب الوضوء قبل الجماع وما فوائده.. المفتي يوضح

ترشيحاتنا

أخبار تهمك.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة البحرية 48 ساعة والرياح سرعتها 60 كم

سقوط مصابين .. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الزيتون

وزير إيطالي: نحتاج للشباب لنصبح المركز الأول في السياحة بأوروبا

تنسيق وتشاور.. شكري وبلينكن يتحركان لمواجهة التحديات المتزايدة على الساحتين الإقليمية والدولية

أسعار السلع اليوم| الأرز ينخفض لـ 18 جنيهًا.. هبوط الدواجن .. واستقرار اللحوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

لا يوجد مثلها.. ميلاد زرافة غير مرقطة يثير دهشة العالم |شاهد

ظهور حالتين في مصر.. كيف تحمى نفسك من متحور كورونا EG.5

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

فيديو

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ