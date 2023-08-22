طوارئ بباكستان لإنقاذ 8 أشخاص عالقين في تلفريك على ارتفاع 274 مترا

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان أنه تم إرسال مروحية انقاذ اخرى إلى المنطقة التي يتدلى فيها التلفريك المهدد بالسقوط واد في باتاجرام، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.



وتتواجد الآن مروحيتان في مكان الحادث.



وقال شارق رياض خطاك، مسؤول الإنقاذ في الموقع، لوكالة رويترز للأنباء، إن العملية معقدة بسبب الرياح العاصفة وبسبب الخوف من شفرات المروحية التي قد تهدد التلفريك.



وتوجد لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لجندي باكستاني ينزل من طائرة هليكوبتر تحلق باتجاه التلفريك المعلق.

ولم تتحقق بي بي سي بشكل مستقل من هذه الصور بعد، وليس من الواضح ما إذا كانت المناورة عبارة عن محاولة لإنقاذ الأشخاص .

وذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن ذلك كان محاولة لنقل الإمدادات إلى الركاب المحاصرين.

وبدأت القوات المسلحة الباكستانية عملية الإنقاذ في باتاجرام بطائرتين هليكوبتر في مكان الحادث.

وتُظهر اللقطات المنشورة على الإنترنت ما وُصف بأنه "كوماندوز" ينزل من طائرة هليكوبتر باتجاه التلفريك الموجود .

وذكرت قناة GeoNews الإخبارية الباكستانية أن الكوماندوز نزل في البداية إلى التلفريك لإعطاء الناس داخله التعليمات، لكنه اضطر إلى التراجع بسبب الرياح القوية في المنطقة.



وتجري الآن عملية إنقاذ في باكستان لثمانية أشخاص، من بينهم ستة أطفال، محاصرين في تلفريك فوق أحد الوديان.

انقطع الكابل الذي يحكم ربط التلفريك، وبقي معلقا على ارتفاع 274 مترًا (900 قدمًا) فوق سطح الأرض.

ويقول المسؤولون إنه حاليا "معلق بحبل واحد".