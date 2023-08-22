حادث اغتيال السادات.. رفعت سيد أحمد يواصل شهادته في "الشاهد" الليلة

يستكمل الدكتور رفعت سيد أحمد الكاتب والباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، الإدلاء بشهادته مع الإعلامي محمد الباز، اليوم الثلاثاء، في برنامج "الشاهد" الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز.

ويتحدث سيد أحمد خلال اللقاء عن عن حادث اغتيال الرئيس الراحل السادات، وكيف غير هذا الحادث تاريخ مصر الحديث؟، كما يتحدث عن التحالف بين التيارات الدينية والسادات، وكذا الثورة الإسلامية وتأثيرها على التيارات الدينية في مصر .

و يتحدث والباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية عن ثورة الـ ٣٠ من يونيو وكيف كانت ثورة على حسن البنا وفكرة الاغتيال واستخدام العنف في الحكم؟، ودورها في استعادة الوطن بعد اختطافه ووضعه داخل التنظيم، كما يتحدث عن التهديدات التي تلاقها من مدير مكتب الإرشاد بعد مقال له ضد الإخوان.

ويكشف سيد أحمد دور التنظيم الخاص في الاغتيالات وموافقة المرشد عليها، وكذا الأدوار الخارجية في تأسيس وتمويل جماعة الإخوان، ولماذا تحالفوا مع المستعمر والقوى الخارجية؟.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشر مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

