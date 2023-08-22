جهاز الإحصاء: معدل البطالة انخفض بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل - يونيو) على نحو طفيف بنسبة 0.1%، مقارنة بالربع الأول من العام، ليسجل 7% من إجمالي قوة العمل، وذلك وفق نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني.

وأوضح جهاز الاحصاء أن قوة العمل (المشتغلون والمتعطلون)، بلغت 30,969 مليون فرد خلال الربع الثاني لعام 2023، مقابل 30,571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 1.3%، وبلغت قوة العمل فى الحضر 13,375 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17,594 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,514 مليون فرد للذكور، و5,455 مليون فرد للإناث، مرجعا سبب الارتفاع إلى زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 400 ألف مشتغل خلال الربع الحالى مقارنة بالربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 2000 متعطل، مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 398 ألف فرد.

وبين أن عدد المتعطلين سجل 2,169 مليون متعطل بنسبة 7% من إجمالى قوة العمل (1,228 مليون ذكور، 941 ألف إناث) خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 2,171 مليون متعطل عن الربع السابق عليه، بانخفاض قدره 2000 متعطل بنسبة 0,1%، وبارتفاع قدره 18 ألف متعطل عن الربع الثاني من 2022 بنسبة 0,8%.

وبخصوص المتعطلين طبقاً للنوع، ذكر جهاز الإحصاء أن معدل البطالة بلغ بين الذكور 4.8% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الثاني من 2023، بينما كان 4.5% في الربع السابق عليه، و5.0% في الربع المماثل من 2022، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 17.3% من إجمالى الإناث فى قوة العمل خلال الربع الحالي، بينما كان 19.2% في الربع السابق، و17.5% في الربع المماثل من 2022.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) 61.8% من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية بواقع 6.5% لإجمالي الفئة العمرية (15- 19 سنة)، حيث بلغت (8.9% للذكور، و3.3% للإناث) خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 6% في الربع السابق عليه (الذكور 8.6%، والإناث 3.1%).

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية لإجمالى الفئة العمرية (20 - 24 سنة) 26.9%، حيث بلغت (26.7% للذكور، 27.1% للإناث) خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 27.2% في الربع السابق (الذكور 26.4%، والإناث 28.2%)، في حين بلغت البطالة لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة) لذات الفترة 28.4% (24.9% للذكور، 33.0% للإناث) مقابل 27.1% في الربع السابق عليه (الذكور 25.8% والإناث 28.6%).. أما في الفئة العمرية (30 - 64 سنة) بلغ معدل البطالة 38.2% من إجمالي المتعطلين (39.5 للذكور، 36.6% للإناث) خلال الربع الثاني من 2023 مقابل 39.7% خلال الربع السابق عليه (39.2 للذكور، 40.1% للإناث).

وبشأن المتعطلين طبقاً لمحل الإقامه (الحضر والريف)، كشف جهاز الإحصاء أن معدل البطالة بلغ في الحضر 10.1% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 10.3% في الربع السابق مقابل 10.6% في الربع المماثل من العام السابق، في حين بلغ معدل البطالة في الريف 4.6% من إجمالي قوة العمل في الريف مقابل 4.5% في الربع المماثل من العام السابق.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن نسبة المتعطلين من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها تصل إلى 84.1% في الربع الثاني من 2023 مقابل 81.7% في الربع السابق عليه من إجمالي المتعطلين.. وفي الربع الحالي موزعة بواقع 35.7% من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقابل 38.1% فى الربع المماثل من العام السابق، و48.4% من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها مقابل 44.1% في الربع المماثل من العام السابق.

وحول المشتغلين، بين جهاز الإحصاء أن عـدد المشتغلين بلغ 28.800 مليون فرد خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما كان 28.400 مليون فرد في الربع السابق عليه بنسبة ارتفاع 1.4%، وبلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.021 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16.779 مليون مشتغل.

وطبقا للمشتغلين وفق الحالة العملية، أشار الإحصاء إلى أن نسبة المشتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثاني من 2023 بلغت 72.8%، وبلغ عددهم 20.977 مليون مشتغل (17.939 مليون من الذكور، 3.038 مليون من الإناث) بنسبة 72.8% من إجمالي المشتغلين، مقابل 73.6% في الربع المماثل من العام السابق.

وسجل عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 875 ألف مشتغل (830 ألف مشتغل ذكور، 45 ألفا من الإناث) بنسبة 3.0% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 2.9% في الربع السابق عليه مقابل 3.2% في الربع المماثل من العام السابق، في حين بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحدا 5.491 مليون مشتغل (4.945 مليون مشتغل ذكور، 546 ألفا من الإناث) بنسبة 19.1% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 18.5% في الربع السابق مقابل 18.3% فى الربع المماثل من العام السابق.

وسجل عدد المشتغلين المساهمين في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر 1.458 مليون مشتغل (573 ألف مشتغل ذكور، 885 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 5.1% من إجمالي المشتغلين، بينما كان 4,5% في الربع السابق مقابل 5% في الربع المماثل من العام السابق.

وبخصوص المساهمة في النشاط الاقتصادي، فأوضح جهاز الإحصاء أن معـدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بلغ 43.0% من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الثاني من 2023، وهو نفس المعدل في الربع السابق و42.6% في الربع المماثل للعام السابق.. وبلغ معدل المساهمة للذكـور 69.2% مقابل 69.1% فى الربع السابق مقابل 69% في الربع المماثل من العام السابق، والإناث 15.5% بينما كان 15.5% في الربع السابق، و15% في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل المساهمة في الحضر 41.9%، وفي الريف 43.8%، بينما كان في الحضر 42,2%، و43.6% في الريف خلال الربع السابق مقابل في الحضر 42.4% وفي الريف 42.8% خلال الربع المماثل من العام السابق، وسجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث بلغت 59.3%.

وعن أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول اليها أكبر عدد من المشتغلين، جاء نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار في المقدمة بواقع 282 ألف مشتغل، ثم نشاط الصناعات التحويلية بـ98 ألف مشتغل، تلاه نشاط خدمات الغذاء والإقامة بواقع 95 ألف مشتغل، فنشاط النقل والتخزين بـ52 ألف مشتغل.

وحول التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2023، فقد حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5.409 مليون مشتغل (4.494 مليون من الذكور، 915 ألفا من الإناث) بنسبة 18.8% من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وبلغ عدد المشـتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.207 مليون مشتغل (3.541 مليون من الذكور، 666 ألفا من الإناث) بنسبة 14.6% من إجمالي المشتغلين، فيما بلغ عدد المشتغلين في نشاط التشييد والبناء 4.054 مليون مشتغل (4.027 مليون من الذكور، 27 ألفا من الإناث) بنسبة 14.1% من إجمالي المشتغلين، بينما بلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.735 مليون مشتغل (3.401 مليون من الذكور، 334 ألفا من الإناث) بنسبة 13.0% من إجمالي المشتغلين، أما في نشاط النقل والتخزين فبلغ عدد المشتغلين 2.681 مليون مشتغل (2.637 مليون من الذكور، 44 ألفا من الإناث) بنسبة 9.3% من إجمالي المشتغلين.