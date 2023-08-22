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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تأجيل سداد فواتير الكهرباء 3 شهور.. متى تطبق إجراءات مواجهة متحور EG.5؟

متحور EG5
متحور EG5

مع الإعلان الرسمي عن دخول متحور EG.5 من سلاسة متحور كورونا “أميكرون” لمصر، وإعلان إصابة حالتين به، بدأت تطرح مجموعة من التدابير التي من شأنها التخفيف على المواطنين، لمواجهة التداعيات المحتملة للفيروس، والتي أقرها قانون رقم 125 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون متحور EG.5 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم هي أعراض خفيفة ويتماثلون للشفاء.

تدابير لمواجهة المتحور الجديد

وأقر مجلس النواب قانونًا جديدًا عام 2021، فور انتشار جائحة كورونا، تمنح الحكومة الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية للتخفيف من آثار الوباء المنتشر، وذلك في ضوء الالتزامات التي تفرضها القوانين على الحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.

ومن ضمن التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها من جانب الحكومة، لمواجهة متحور كورونا الجديد متحور EG.5، وتشمل تلك الإجراءات، إجراءات للحماية الاجتماعية، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل الوقاية من انتشار الفيروس أو المتحورز

تدابير الحماية الاجتماعية من متحور كورونا

وحدد قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، إجراءات الحماية الاجتماعية التي يتم اتخاذها حال انتشار الأوبئة والجوائح الصحية، والتي منها متحور كورونا الجديد متحور EG.5.

وجاء على رأس تلك القرارات تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا، أو تقسيطها، إضافة إلى مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

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ومنح القانون للحكومة سلطة تقسيط أو إسقاط مقابل الانتقاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا، إضافة إلى تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

وضع قانون مواجهئة الأوبئة والجوائح الصحية إمكانية فرض قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، فضلا عن تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

إجراءات الوقاية

كما وضع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة لمنع تفشي وانتشار الأوبئة ومنها متحور كورونا الجديد متحور EG.5.

وشملت تلك القرارات، وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة؛ سواء في مناطق محددة أو كافة أنحاء البلا، إضافة إلى تعطيل العمل جزئيا أو كليا في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص.

تعطيل الدراسة

وتضمنت إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح، تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.

وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، إلى جانب تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من اشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة.

متى تطبق إجراءات مواجهة متحو EG.5

وتطبق إجراءات مواجهة EG.5، حالة صدور قرار من الحكومة، لأنه حتى لو كان القانون ينص على إمكانية اتخاذ تلك الإجراءات، إلا أن القرارات الحجكومية يجب أن تصدر أولا لتطبيق تلك الإجرارات الاستثنائية، والتي سبق وفعلت أثناء انتشار جائكة كورونا، حيث اتخذت الحكومة اجراءات في ضوء قانون اجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

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