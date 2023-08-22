مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

أثار مقطع فيديو يثير الجدل لعدد من الطلاب ومعلمهم وهم محاصرون في عربة التليفريك، وذلك على ارتفاع كبير في الجو وذلك فوق واد عميق بمدينة باكستان، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك بعد انقطاع أحد السلكين الحاملين لها.

وتسعى السلطات لمحاولة تنفيذ عملية إنقاذ "بالغة الخطورة" تعرقلها الرياح العاتية، وذلك قبل حلول الظلام، لتتمكن من إنقاذ 4 أطفال صغار من أصل 7 أطفال.

وكانت تعطلت العربة وذلك قبل أن ترسل السلطات طائرتين هليكوبتر عسكريتين، وذلك في محاولة لتنفيذ عملية إنقاذ بعد أن باءت محاولات إصلاح العطل بالفشل.

وأفاد المسؤولون بأن الطلاب قد علقوا في التلفريك وذلك منذ الساعة السابعة صباحا عندما كانوا متجهين إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاجرام، وذلك على بعد 200 كيلومتر تقريبا شمالي إسلام أباد.