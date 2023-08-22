عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

مقطع فيديو لأطفال
مقطع فيديو لأطفال عالقين في تلفريك يثير جدل ..شاهد

أثار مقطع فيديو يثير الجدل لعدد من الطلاب ومعلمهم وهم محاصرون في عربة التليفريك، وذلك على ارتفاع كبير في الجو وذلك فوق واد عميق بمدينة باكستان، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى، وذلك بعد انقطاع أحد السلكين الحاملين لها.

وتسعى السلطات لمحاولة تنفيذ عملية إنقاذ "بالغة الخطورة" تعرقلها الرياح العاتية، وذلك قبل حلول الظلام، لتتمكن من إنقاذ 4 أطفال صغار من أصل 7  أطفال.

وكانت تعطلت العربة وذلك قبل أن ترسل السلطات طائرتين هليكوبتر عسكريتين، وذلك في محاولة لتنفيذ عملية إنقاذ بعد أن باءت محاولات إصلاح العطل بالفشل.

وأفاد المسؤولون بأن الطلاب قد علقوا في التلفريك وذلك منذ الساعة السابعة صباحا عندما كانوا متجهين إلى المدرسة في منطقة جبلية نائية في باتاجرام، وذلك على بعد 200 كيلومتر تقريبا شمالي إسلام أباد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

موضوعات متعلقة

قصة وفاة طفل برازيلي بعد دقائق من لعبه بهذا المسحوق.. تفاصيل

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

أكثر من 34 جثة مقطعة وموضوعة بأكياس بلاسيتيك في المكسيك.. تفاصيل

امرأة تثير الجدل بفقدانها لوزنها الزائد وتخليها عن عادة غير متوقعة.. تعرف عليها

مقطع فيديو لفتاة تقوم بصيد بعض الثعابين من سقف المنزل بأستراليا.. شاهد

ترشيحاتنا

فضل المصافحة بين الناس عند كل لقاء وثوابها.. دار الإفتاء تجيب

تعزيز روابط التعاون.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكوبي

مع اقتراب التدخل العسكري.. جيش النيجر يفقد عدد من الجنود

هل متحور كورونا EG-5.2 يستجيب للقاح المصري؟.. سؤال برلماني للحكومة

رغم التوقعات المتشائمة.. بوتين يعلن دخول روسيا قائمة أكبر 5 اقتصادات في العالم

مارثون الانتخابات الرئاسية يستعد| نماذج لمحاضر التصويت وحبر فسفوري.. والاستعانة بالبريد لنقل المستلزمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

بعد ضبط أدوية مغشوشة.. اكتشف أضرار المضادات الحيوية

فيديو

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ