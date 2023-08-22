بلومبرج: الشركات الغربية تتجاهل الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي لمجموعة السبع

ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أن صادرات النفط الروسي المحملة على الناقلات المؤمنة من الغرب مستمرة على الرغم من أن سعر خام الأورال قفز فوق الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل الذي حددته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وحسب “بلومبرج”، فإن حوالي 40% من السفن التي تحمل النفط الخام من موانئ البلطيق والبحر الأسود الروسية كانت إما مملوكة أو مؤمنة من قبل شركات مقرها في البلدان التي وقعت على سقف الأسعار.

وقالت بلومبرج”، إن حوالي نصف الناقلات التي تستقبل النفط الروسي كانت مملوكة للغرب قبل انتهاك الحد الأقصى، مع وجود عدد كبير من السفن المؤمن عليها تمر عبر لندن.

تم فرض سقف لسعر صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً بقيمة 60 دولاراً للبرميل من قبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا في الخامس من ديسمبر.

ويحظر هذا الحد على الشركات الغربية تقديم التأمين وغيره من الخدمات لشحنات النفط الروسي ما لم يتم شراء الشحنة بغير السعر المحدد.