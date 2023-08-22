لاستخدامه مواد مجهولة.. غلق وتشميع مصنع لإنتاج الصابون بدون ترخيص في الجيزة

نفذ حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف اللواء احمد السكري رئيس حي الوراق، حملة مفاجئة بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية بالطب البيطري والتموين، على المحلات التي تعرض سلع للمواطنين لضمان صلاحيتها، ومنع مختلف صور الغش التجاري.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج الصابون بدون ترخيص، وتبين ان المصنع يستخدم خامات مجهولة المصدر و مواد غير مصرح بها، وتم غلق وتشميع المصنع.

كما تم ضبط محل سرجة يقوم بتعبئة الزيوت ويعمل بدون ترخيص و المنتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية او البيئية .

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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