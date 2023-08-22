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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المدن الجديدة تستقطب الاستثمارات .. تفاصيل أحدث مشروع عقارى بدمياط الجديدة

صدى البلد

أكد أحمد البسيوني رئيس مجلس إدارة ماستر للتطوير العقارى أن محافظات مصر المختلفة بها فرص استثمارية صاعدة وواعدة فيما يخص القطاع العقارى.

قال البسيوني فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء  انه في إطار النمو والتوسع المستمر  على أرض الواقع بمدينة دمياط الجديدة  يتم التخطيط حاليا لطرح العديد من المشروعات المميزة في أرقى مدن مصر الواعدة وتوفير منتج عقاري متكامل بأفضل سعر متر وأنظمة سداد بعد دراسة دقيقة للسوق العقاري. 

أوضح ان مدينة دمياط الجديدة تشهد تدشين أضخم مول على مساحة 14ألف متر بقلب مدينة دمياط الجديدة (تجاري، إداري، طبي)  على طريق الدولي الساحلي مباشرة في موقع فريد بالشريط الخدمي.

ويتميز المول الجديد بأنه الأكثر كثافة سكنية  لافتا إلى أن دمياط الجديدة تستقطب الاستثمارات المختلفة لأهميتها وجمال موقعها .

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