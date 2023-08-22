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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة صادمة.. أدوات تجميل أسوأ من المرحاض احذري استخدامها

صدى البلد

أثارت دراسة  استقصائية أجراها متخصصون في طب الأمراض الجلدية في المملكة المتحدة الكثير من الجدل فقد حذر مجموعة من  الخبراء من مخاطر القيام فرش المكياج والإسفنج الغير نظيفة والتي تلتقط بمرور الوقت بعض الجلد الميت والأوساخ والزيوت، قد يجعلها بيئة خصبة لنمو بعض أنواع البكتيريا والجراثيم.

 

وأشارت الدراسة أن القيام بعدم المواظبة على تنظيف تلك القطع قد يعرض وجهك للإصابة ببعض الحالات الجلدية غير صحية مثل بعض حالات العين الوردية والقوباء وحب الشباب.

وقد حذر الخبراء من أن الالتهابات قد تنشأ عندما تدخل البكتيريا بعض مسام الجلد، مضيفين أن الفرش غير النظيفة تعد أقذر من مقاعد المرحاض لذا ينصح بالقيام بغسل فرش المكياج والإسفنجات كل 7 إلى 10 أيام.

الأمراض الجلدية الجلد الميت الحالات الجلدية مسام الجلد

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