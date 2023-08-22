من الوصفات العربية.. طريقة عمل قمح بالخلطة خطوة بخطوة

تعتبر طريقة عمل قمح بالخلطة، من الوصفات العربية اللذيذة، وهي من الأعلات الصحية والشهية، والتي يمكن تحضيرها لعائلتك بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل قمح بالخلطة، وهي من الاكلات العربية الشهية والمختلفة، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم للوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل قمح بالخلطة

طريقة عمل قمح بالخلطة

مقادير طريقة عمل قمح بالخلطة :

1 كيلو قمح

1 كوب شرائح دجاج ناضجة مقطعة صغير

2 ملعقة سمن

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة بهارات

1 ملعقة كزبرة جافة

1 ملعقة ملح

1 ملعقة فلفل

4 كوب مرق

مكسرات للزينة

¼ملعقة كركم

طريقة عمل قمح بالخلطة :

_ نغسل القمح جيداً وننقعه في الماء لمدة 4 ساعات، ثم نصفّه.

- نحضر وعاء نضع به الزيت، ثم نقلي البصل حتى يذبل.

- يضاف شرائح الدجاج، البهارات، الكزبرة، الكركم والقمح ونقلّب الخليط جيداً.

- نتبّليه بالملح والفلفل.

- يضاف المرق ونترك الوعاء على النار حتى ينضج القمح.

- نقدم قمح بالخلطة في طبق التقديم، ونزيّنيه بالمكسرات.