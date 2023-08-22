لذيذة وسهلة.. طريقة عمل شوربة خضار بالشعيرية

تعتبر طريقة عمل شوربة الخضار بالشعيرية من الوصفات اللذيذة و السهله، والتي سوف تنال إعجاب الاطفال والكبار، ويمكن ان تقدميها مع الدجاج او اللحم.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة خضار بالشعيرية، وهي من الوصفات التي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل شوربة خضار بالشعيرية

طريقة عمل شوربة خضار بالشعيرية

مقادير طريقة عمل شوربة خضار بالشعيرية :

2 بطاطس

3 كوسة

2 جزر

1 بصل

½ كوب فطر

¾ كوب ذرة

¼ كوب شعيرية

رشة بهارات

رشة قرفة

ملح حسب الرغبة

فلفل حسب الرغبة

لتحمير الشعيرية :

1 ½ ملعقة كبيرة زيت نباتي

للشوربة :

½ ملعقة كبيرة زيت نباتي

6 أكواب ماء مغلي

للتزيين :

بقدونس مفروم

طريقة عمل شوربة خضار بالشعيرية :

_ نغسل الخضروات كلها جيدا، ونفرم البصل ونبشر الجزر و البطاطس و الكوسة و الفطر.

_ فى مقلاة غير لاصقة على النار نسخن زيت تحمير الشعيرية.

_ يضاف الشعيرية و نقلبها حتى تتحول للون الذهبى.

_ نرفعها من على النار و نتركيها جانبا، ثم نرفع وعاء على النار.

_ نقوم بتسخين الزيت، ويضاف البصل و نشوحه حتى يذبل.

_ يضاف الجزر و الفطر و نقلب لمدة 5 دقائق.

_ تضاف الكوسة و البطاطس ونقلب 5 دقائق اخرى.

_ يضاف الماء المغلي و الذرة و مرق الدجاج و الملح و اللفل و البهارات و القرفة.

_ نترك الوعاء حتى الغليان، ويضاف الشعيرية و نغطي الوعاء ونتركه على نار هادئة حتى تمام النضج.